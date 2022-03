La lógica se impuso en la serie entre Colombia y Estados Unidos en las clasificatorias para las Finales de la Copa Davis. El conjunto nacional perdió los cuatro puntos disputados contra el equipo norteamericano y ahora deberá jugar una nueva eliminatoria en el Grupo Mundial I. La serie, según se tiene previsto, se jugará entre el 16 y el 17 de septiembre. El rival todavía está por definirse.

A su paso por Reno, Texas, el tenista que mejores sensaciones dejó del equipo nacional fue Nicolás Mejía. El joven bogotano, de 22 años, fue quien más cerca estuvo de llevarse la victoria en sus dos presentaciones.

Serie cuesta arriba

En el primer turno tuvo un duelo emocionante con Sebastian Korda (40), quien se quedó con el triunfo por parciales 6-4, 1-6 y 6-4. En el segundo, con todo ya definido, estuvo cerca de arañarle un set al segundo mejor tenista estadounidense del momento, el californiano Taylor Fritz.



Aunque Mejía confirmó que viene creciendo en madurez y nivel, se esperaba que pudiese sumar al menos en el primer encuentro, donde enfrentaba a un rival que conoce desde los torneos juveniles.



Para el experimentado Alejandro González, quien se sabía que no estaba en su mejor momento, tampoco fue la serie ideal. El antioqueño, recordado por darle puntos importantes a Colombia en ediciones anteriores del torneo, no pudo siquiera poner en aprietos a Taylor Fritz, que lo despachó con parciales 6-1 y 6-0 en el segundo turno.

En materia de dobles, la ausencia de Robert Farah, quien venía arrastrando molestias en el cuello durante la antesala de la competencia, marcó la que en teoría iba a ser la presentación más fuerte de Colombia en Reno.



Nicolás Barrientos, de 34 años, intentó reemplazarlo y, aunque tuvo un buen juego, no fue suficiente su aporte a Juan Sebastián Cabal para darle el punto a Colombia. La dupla establecida de emergencia intentó plantarles cara a Rajeev Ram y Jack Sock, pero no lo consiguió. Los norteamericanos vencieron por parciales 6-3 y 6-4. Con su participación, Barrientos se convirtió en el tenista número 49 de la historia del país en debutar en el torneo de tenis de países por antonomasia.

Sin hazaña

Colombia se quedó con el anhelo de repetir la hazaña que concretó en noviembre, en Turín (Italia), cuando venció al equipo norteamericano en la fase final del torneo anterior. Sin embargo, la mayor diferencia con aquella oportunidad fue sin duda la ausencia de Daniel Galán, la raqueta número uno del país, que en ese entonces le dio el primer punto a Colombia y ahora no pudo participar por una sobrecarga muscular en un hombro.

Con la de Estados Unidos, el equipo nacional acumuló su cuarta derrota desde 2019. En el historial con los estadounidenses, esta es la tercera vez que Colombia pierde. Le había ganado en la cita ya mencionada y en 1974, cuando Iván Molina y Jairo Velasco le dieron la victoria al país en Bogotá.



En las próximas semanas se espera conocer el rival de Colombia en el sorteo que realice la ITF. De momento, podría enfrentar a uno de estos países: Rumania, Ucrania, Suiza, México, Pakistán, Israel, Turquía, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, el ganador entre Túnez-Bosnia o el ganador entre Perú-Bolivia.



