Copa Davis 2024: así quedó el sorteo del Grupo Mundial I y el Grupo Mundial II

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció los sorteos de las eliminatorias del Grupo Mundial I y del Grupo Mundial II de la Copa Davis 2024.



(Puede leer: Copa Davis: Colombia ya conoce su próximo rival, se va para Asia).

En los sorteos, que tuvieron lugar en las oficinas de la ITF esta mañana, 48 naciones competirán en 24 eliminatorias en casa, que se jugarán en ciudades de todo el mundo los días 13 y 14 o 14 y 15 de septiembre de 2024. Las fechas serán determinadas por el país anfitrión.



La Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis 2024 también se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre, lo que significa que 64 naciones estarán compitiendo en diferentes niveles de la Copa Davis durante la semana que comienza el 9 de septiembre. La fecha del sorteo de la Fase de Grupos de la final se anunciará próximamente.

¿Qué está en juego?

Las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I avanzarán a los Qualifiers de la Copa Davis 2025, dándoles a esos equipos la oportunidad de luchar por un puesto en las Finales de la Copa Davis 2025.



Las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial I y las naciones ganadoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial I de 2025.



Por otro lado, las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo Mundial II competirán en las eliminatorias del Grupo Mundial II de 2025 junto con los equipos con mejor desempeño en los eventos regionales del Grupo III de 2024.



(No deje de leer: La tenista que superó la anorexia para estar entre las mejores del mundo).

Así quedaron los sorteos

Facebook Twitter Linkedin

Colombia superó a Luxemburgo Foto: EFE / Fedecoltenis

Grupo Mundial I

Serbia (1) (c) v Grecia`

Croacia (2) (c)* vs Lituania

Suecia (3) (c) vs India

Kazajstán (4) (c)* vs Dinamarca

Polonia (c)* vs Corea del Sur (5)

Suiza (6) (c) vs Perú

Egipto (c) vs Hungría (7)

Noruega (c) vs Portugal (8)

Austria (9) (c)* vs Turquía

Taipei China (c)* vs Bosnia y Herzegovina (10)

Israel (11) (c) vs Ucrania

Japón (c) vs Colombia (12)



(#) = cabeza de serie; (c) = anfitriona elige sede; * = anfitriona se decide por sorteo.

Grupo Mundial II

Rumania (1) (c)* vs China, R.P.

Hong Kong, China (c)* vs Ecuador (2)

Uzbekistán (3) (c)* vs ganador de Irán/Estonia***

Bulgaria (4) (c)* vs El Salvador

Barbados (c)* vs Pakistán (5**)

Togo (c)* vs Letonia (6**)

Georgia (c)* vs México (7**)

Nueva Zelanda (8**) (c)* vs Luxemburgo

Túnez (c) vs Irlanda (9)

Líbano (10) (c)* vs Sudáfrica

Marruecos (11) (c) vs Mónaco

Bolivia (c) vs Uruguay (12)



(#) = cabeza de serie; (c) = anfitriona elige sede; * = anfitriona se decide por sorteo

Más noticias

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS (ITF)