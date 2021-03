Copa Colsanitas: las estrellas del tenis que vendrán a Colombia

La organización de la Copa Colsanitas, que se realizaré en Bogotá del 3 al 11 de abril confirmó este martes la presencia de viarias figuras del circuito mundial.

El torneo contará, entre otras, con la presencia de Nadia Podoroska (Argentina), Caroline García (Francia), Saisai Zheng (China), Tamara Zidansek (Eslovenia), Kaja Juvan (Eslovenia), Arantxa Rus (Países Bajos), Sara Sorribes (España) y Patricia María Tig (Rumania) en el cuadro principal.



Entretanto, Jessica Plazas, Antonia Samudio, Kelly Vargas y Mariana Manyoma serán las representantes colombianas en el cuadro clasificatorio.



Las colombianas Cecilia Hincapié y Fabiola Zuluaga (campeona en las ediciones 99', 02', 03' y 04') han sido dos de las máximas exponentes locales; también cabe resaltar a Mariana Duque, quien es, hasta el momento, la última tenista colombiana que ha levantado este trofeo (en 2010).



María Camila Osorio y Emiliana Arango serán las representantes del equipo Colsanitas en el cuadro principal.



Osorio, que en la actualidad es 186 en el ranking mundial, ha sido campeona del US juvenil y y número uno del mundo de la categoría en el 2019.



"Estoy muy feliz y emocionada, y con muchas ganas de participar en este lindo evento. Bogotá es un torneo muy especial para mí por muchas razones, fue el primer torneo grande en el que pude participar, desde que era muy pequeña, creo que desde los 14 años jugué mi primera qualy aquí y en 2019 tuve, hasta ahora, el mejor resultado en torneos profesionales; llegué a cuartos de final", dijo Osorio.



Y agregó: "El torneo me hizo mucha falta el año pasado, tenía muchas ansias de estar ahí, pero bueno, este año estoy emocionada de volver a jugar en casa".



