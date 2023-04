La versión 2023 de la Copa Colsanitas, que empieza en firme este lunes 3 de abril, será especial. Esta competencia se desarrollará por 30ª ocasión, recordando que su edición pionera fue en 1993 y que en el lapso transcurrido entre ese año y la temporada 1997 fue un torneo categoría Satélite -hoy conocido como circuito ITF- cuya primera campeona fue la brasileña Sumara Passos.

Hoy en día, el WTA 250 de Bogotá es el torneo más importante del tenis femenino en Sudamérica. Esto es todo lo que debe saber del torneo.



Copa Colsanitas 2023

La juvenil antioqueña Emiliana Arango logró este miércoles su primer triunfo como tenista profesional. Lo hizo en el WTA al vencer a la paraguaya Verónica Cepede. Foto: Oficina de prensa WTA Claro Colsanitas WTA

Infortunadamente, Camila Osorio, raqueta N.°1 de Colombia en el ranking WTA, no será de la partida debido a inconvenientes físicos que, además, la obligarán a perderse el Grupo Américas de la Copa Billie Jean King, evento que se disputará en Cúcuta una semana después de la Copa Colsanitas.



La lista de figuras es comandada por la belga Elise Mertens, semifinalista del Australian Open 2018, ex N.°12 del ranking WTA y quien ocupa en la actualidad la 37ª casilla en la modalidad de sencillos. Mertens, quien regresa a este certamen luego de ocho años, también registra tres títulos de Grand Slam como doblista: US Open 2019, Australian Open y Wimbledon, ambos en el 2021. En esa modalidad fue N.°1 del mundo.



Luego aparece Tatjana Maria, campeona defensora en Bogotá y semifinalista de Wimbledon; la italiana Sara Errani, finalista de Roland Garros en 2012 y ex N.°5 del ranking WTA; y la eslovena Tamara Zidansek, finalista en el año 2021 y en esa misma temporada de Roland Garros en esa misma temporada.



Asimismo, la gran estrella mediática será la canadiense Eugenie Bouchard, quien llegó a ser la n°5 del mundo y está de regreso en Bogotá después de 10 años.



A continuación, el cuadro y el listado de jugadoras.

Cuadro Copa Colsanitas. Foto: WTA

1. Elise Mertens (BEL)

2. Tatjana Maria (ALE)

3. Kateryna Baindl (UCR)

4. Nuria Parrizas-Díaz (ESP)

5. Kamilla Rakhimova (RUS)

6. Sara Sorribes-Tormo (ESP)

7. Sara Errani (ITA)

8. Rebecca Petterson (SWE)

9. Laura Pigossi (BRA)

10. Nadia Podoroska (ARG)

11. Leolia Jeanjean (FRA)

12. Tamara Zidansek (SLO)

13. Lucrezia Stefanini (ITA)

14. Eva Lys (ALE)

15. Marina Bassols (ESP)

16. Peyton Stearns (USA)

17. Reka Luca Jani (HUN)

18. Ylena In-Albon (SUI)

19. Kaja Juvan (SLO)

20. Dayana Yastremska (UCR)

21. Mirjam Bjorklund (SWE)

22. Aliona Bolsova (ESP)

23. Despina Papamichail (GRE)

24. Eugenie Bouchard (CAN) [wild card]

25. Emiliana Arango (COL) [wild card]

*Con información de la Oficina de Prensa.

