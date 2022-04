La Copa Colsanitas, el torneo WTA 250 de Bogotá, celebrará su 29.ª edición desde este sábado hasta el domingo 10 de abril, en el Country Club, en el norte de la capital colombiana.

Las seis 'top 100' de la Copa Colsanitas

Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos de la fase clasificatoria del torneo. El lunes empezarán los juegos del cuadro principal. A la espera de conocer qué tenistas pasan a la etapa definitiva, la Copa cuenta con seis jugadoras fijas que están entre las cien mejores del mundo: Camila Osorio (Colombia, 34), Beatriz Haddad-Maia (Brasil, 62), Anna Karolina Schmiedlova (Eslovaquia, 92), Rebecca Peterson (Suecia, 79), Panna Udvardy (Hungría, 83) y Marie Bouzkova (República Checa, 83).



La cucuteña Camila Osorio, campeona defensora, llega a Bogotá como la gran favorita tras alcanzar los cuartos de final del WTA 250 de Guadalajara y disputar la final del WTA 250 de Monterrey, ambos en México. Aunque, durante las últimas semanas, la raqueta número uno del tenis nacional se retiró lesionada del torneo de Indian Wells y canceló su participación en el Masters 1.000 de Miami, Osorio ha dicho que no presenta ningún inconveniente físico y estará en plenitud para la Copa Colsanitas.



Entretanto, Haddad-Maia también pasa por un buen momento, pues el pasado mes de enero fue finalista del torneo de dobles del Abierto de Australia junto a la kazaja Anna Danilina; además cuenta con los títulos de esa modalidad en las ediciones de 2015 y 2017 del torneo en Bogotá.



Por su parte, la sueca Peterson, ganadora de los WTA 250 de Tianjin y Nanchang en China, jugará por segunda ocasión la Copa Colsanitas. En 2016 llegó hasta segunda ronda.



La húngara Udvardy regresa a Suramérica luego de ganar en 2021 el ITF W25 de Rio do Sul y el ITF W60 Brasilia, en Brasil. La checa Bouzkova viene de alcanzar la final del WTA de Guadalajara y la eslovaca Schmiedlova llega tras despedirse en la primera ronda del WTA 150 de Marbella (España).

DEPORTES

