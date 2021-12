La Copa ATP arrancará este sábado en Sídney sin la presencia del serbio Novak Djokovic (1) y el español Rafael Nadal (6), así como con la participación de una Rusia a medias después de confirmarse las bajas de Andrey Rublev, tras su positivo por Covid-19, y Aslan Karatsev.

El tenista de Belgrado no participará en la competición por equipos preparatoria para el Abierto de Australia después de anunciar que proseguirá con su pretemporada en su país natal, mientras Nadal prefirió no apuntarse al evento disputado en Sídney para seguir con sus planes previstos de recuperación antes de conocerse su positivo por covid después del torneo de exhibición en Abu Dabi.



A estas dos bajas se le suman la de los rusos Rublev y Karatsev, que dejan a la selección rusa completamente al mando de Daniil Medvedev (2) y con pocas esperanzas en comparación con selecciones de la talla de Alemania, liderada por Alexander Zverev (3), o Italia, que compartirá grupo B con Rusia.



Rusia, con camino accesible pese a las bajas

Sin embargo, los rusos tendrán un camino más accesible de lo esperado después de que el austriaco Dominic Thiem (15), quien era uno de los rivales previstos en el grupo B, anunciara su baja para la gira australiana por sus problemas en la muñeca de los que todavía no se ha recuperado.



El principal rival del equipo ruso, vigentes campeones, será una Italia reforzada respecto al año pasado dado que Matteo Berrettini (7) estará acompañado por Jannik Sinner (10), unos de los tenistas más destacados durante la pasada campaña tras debutar con victoria en las Finales de la ATP en la recta final del año.



España, por su parte, pasó a convertirse en la favorita del grupo A después de la baja del número uno del mundo, dado que el equipo encabezado por Roberto Bautista (19) y Pablo Carreño (20) es el único combinado del grupo A que cuenta con dos top-20 en sus filas.



Bautista y Carreño estarán acompañados durante la expedición en Sídney por sus compatriotas Albert Ramos, Pedro Martínez y Alejandro Davidovich, quienes podrían participar en los partidos de dobles.



Las otras integrantes del grupo A serán Serbia (Dusan Lajovic y Filip Krajinovic), Chile (Cristian Garín, 17, y Alejandro Tabilo) y Noruega (Casper Ruud, 8, y Viktor Durasovic).



Los españoles darán el pistoletazo de salida a la competición en el día de Año Nuevo en la pista Ken Rosewall Arena de Sídney en un duelo ante Chile que estará conformado por los individuales entre Tabilo y Carreño, en primer lugar, y Bautista y Garín, tras la finalización del primer choque, así como por el dobles que todavía está por determinar qué jugadores lo disputarán.



España se enfrentará en segunda ronda a Noruega (3 de enero) y a Serbia en tercera (5 de enero), y deberá ganar todos los encuentros dado que tan sólo un equipo avanzará a la siguiente ronda de unas semifinales que se disputarán el 7 y 8 de enero.



El capitán del equipo español será Daniel Gimeno-Traver, quien compartirá el cargo de preparador de Roberto Bautista junto a Tomás Carbonell.



La favorita al título, la Alemania de Zverev, tendrá que someterse a un arduo trabajo después de que figurara tras el sorteo en el grupo C junto a Canadá (Felix Auger-Aliassime), Gran Bretaña (Cameron Norrie) y Estados Unidos (Taylor Fritz).



Por el contrario, el modesto grupo C estará compuesto por Grecia, que cuenta con Stefanos Tsitsipas como único top-100, Argentina, abanderada por Diego Schwartzman, así como con Polonia y Georgia, que del mismo modo que los helenos tan sólo disponen de un tenista de categoría ATP como Hubert Hurkacz (9) y Nikoloz Basilashvili (22), respectivamente.



A diferencia de las dos ediciones anteriores, el actual formato tan sólo premiará al campeón de cada grupo con el billete de unas semifinales que enfrentarán al campeón del grupo A con el del grupo D, así como a los primeros clasificados del B y el C.



Las eliminatorias estarán compuestas por dos partidos individuales que enfrentarán a los segundos representantes de cada país en primer lugar y a los primeros clasificados en segundo lugar, así como por un partido de dobles tras la finalización del segundo punto individual.



Las primeras dos ediciones contaron con las coronas de Serbia, después de una ajustada victoria sobre España por 2-1, y Rusia, quien desmanteló sin piedad en la final de 2021 a Italia por un severo 2-0.

Los grupos de la Copa ATP

Grupo A: Serbia (Dusan Lajovic, 33), Noruega (Casper Ruud, 8), Chile (Cristian Garín, 17) y España (Roberto Bautista, 19).



Grupo B: Rusia (Daniil Medvedev, 2), Italia (Matteo Berrettini, 7), Francia (Ugo Humbert) y Australia (Alex De Miñaur, 34).



Grupo C: Alemania (Alexander Zverev, 3), Canadá (Felix Auger-Aliassime, 11), Gran Bretaña (Cameron Norrie, 12) y Estados Unidos (Taylor Fritz, 23).



Grupo D: Grecia (Stefanos Tsitsipas, 4), Polonia (Hubert Hurkacz, 9), Argentina (Diego Schwartzman, 13) y Georgia (Nikoloz Basilashvili, 22).



DEPORTES

Con Efe