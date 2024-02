Copa Davis: orden de los juegos de la serie entre Colombia y Luxemburgo en Bogotá

Este jueves se llevó a cabo el sorteo del orden de los partidos de la serie de la Copa Davis entre el Equipo Colombia Colsanitas y Luxemburgo. Los play-offs del Grupo Mundial I iniciarán este viernes 2 de febrero en el Club Bellavista Colsubsidio, en Bogotá.



Será un reto importante para el equipo capitaneado por Alejandro Falla, quien no podrá contar con Daniel Galán. El número 79 del ranking de la ATP será la gran baja del equipo, ya que estará disputando un torneo en Brasil.



Tampoco estará la dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes colgaron sus raquetas el año pasado y le dieron espacio a los jóvenes.



Nicolás Mejía será el líder del equipo en la modalidad de sencillos en lo que es su octava nominación para jugar esta competencia, donde acumula dos victorias, una de ellas el año pasado ante el británico Dan Evans (top-20 en ese momento).

Equipo de Colombia en Copa Davis. Foto: Federación Colombiana de Tenis

Mientras que los dos siguientes nombres para sencillos tienen la particularidad de recibir su primer llamado para representar al país. Se trata del colombo español Adrià Soriano y Johan Rodríguez, actualmente tercera y cuarta mejor raqueta del país.



Vale resaltar que Johan ya ha tenido la oportunidad de estar en series previas de Copa Davis en calidad de sparring, mientras que para Soriano será su primera presencia de forma absoluta, aunque hace poco tuvo la posibilidad de jugar los Juegos Panamericanos bajo la bandera nacional.



Para dobles, Colombia presentará un equipo de lujo con Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez, dos jugadores que en la actualidad hacen parte de los mejores 80 del mundo en la modalidad.

El próximo 2 y 3 de febrero se llevarán a cabo partidos de la Copa Davis en Bogotá. Foto: Archivo particular

Cruces entre Colombia y Luxemburgo

Es la primera vez que colombianos y europeos se miden en una cancha de tenis por Copa Davis, también será la primera que Luxemburgo dispute un partido contra un equipo suramericano.



Nicolás Mejía Vs. Chris Rodesch abrirán el telón de la serie entre Colombia y Luxemburgo este viernes desde las 12:30 p. m. por transmisión en vivo de Win Sports. Terminado este duelo, se medirán Adria Soriano Vs. Alex Knaff.



El sábado, será el turno para Cristián Rodríguez y Nicolás Barrientos, que enfrentan a la dupla conformada por Chris Rodesch y Alex Knaff. Nicolás Mejía vs. Alex Knaff jugarán a continuación de este duelo y el último turno será para el juego Adria Soriano Vs. Chris Rodesch.



Cabe resaltar que el ganador de la serie jugará el próximo septiembre en el Grupo Mundial I de Copa Davis, el perdedor descenderán a Grupo Mundial II.

Tenemos partidos definidos ✅



Orden de los duelos

Viernes 2 de febrero

12:30 p.m. Nicolás Mejía Vs. Chris Rodesch

A continuación: Adria Soriano Vs. Alex Knaff



Sábado 3 de febrero

11:00 a.m. Cristián Rodríguez / Nicolás Barrientos Vs. Chris Rodesch / Alex Knaff

A continuación: Nicolás Mejía Vs. Alex Knaff

A continuación: Adria Soriano Vs. Chris Rodesch

