Colombia ya tiene rival para repechaje de la Copa Davis

Este domingo, en las instalaciones de la Caja Mágica en Madrid, el Equipo Colombia conoció al rival que tendrá en la Davis Cup by Rakuten Qualifiers, que se jugará los días 6 y 7 de marzo de 2020 y que será la ronda previa para la Davis Cup Finals de 2020.

Nuestro país quedó emparejado con Argentina, tercer sembrado en esta fase, y la serie se jugará en condición de local teniendo en cuenta que la último que ambos equipos se enfrentaron fue en los play-offs de septiembre de 2018 en la ciudad argentina de San Juan.



De esta forma, Colombia volverá a contar con una serie de Qualifiers de la Copa Davis jugando en casa, tal como sucedió el año pasado ante Suecia, confrontación que se jugó en el Palacio de los Deportes de Bogotá y donde el equipo nacional se llevó la victoria por 4-0 para clasificar a la Davis Cup Madrid Finals este mes de noviembre.



El historial entre colombianos y argentinos favorece a los albicelestes por 3-0. La primera vez que se enfrentaron fue en 1998 en Buenos Aires y allí ganaron los locales por 5-0; luego fue el turno para Bogotá en el 2000 y los visitantes se impusieron por 4-1; mientras que en 2018 rivalizaron en San Juan y los argentinos vencieron por 4-0.



Vale recordar que la fase de la Davis Cup by Rakuten Qualifiers se juega con el formato tradicional de series local-visitante durante dos días.



En el primero se disputan los dos primeros compromisos de sencillos; mientras que la jornada del segundo día inicia con el dobles y luego los dos siguientes encuentros de sencillos.



Los otros enfrentamientos de los Qualifiers de la Copa Davis:



Croacia (local) vs Pakistán o India

Bélgica vs Hungría (local)

Estados Unidos (local) vs Uzbekistán

Australia (local) vs Brasil

Italia (local) vs Corea del Sur

Alemania (local) vs Bielorrusia

Kazajistán (local) vs Países Bajos

República Checa vs Eslovaquia (local)

Austria (local) vs Uruguay

Japón (local) vs Ecuador

Suecia (local) vs Chile





