En Grupo Mundial de la Davis, Colombia cree que puede dar una sorpresa

Después de 51 temporadas en la Copa Davis sin haber alcanzado nunca el Grupo Mundial, el equipo de Colombia debutará este lunes por derecho propio en la nueva fase final de la competición, una oportunidad que el grupo disfruta como "una fiesta" en la que no renuncia a ser el regalo sorpresa.

El equipo capitaneado por Pablo González se declaró este domingo en Madrid dispuesto a hacer valer la fortaleza de la mejor pareja de dobles del mundo, la formada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah; pero también a demostrar que sus individuales, Santiago Giraldo y Daniel Galán, tienen más posibilidades de las que se le atribuyen. Alejandro González, convocado a última hora en lugar de Nicolás Mejía, completa el equipo presente en la Caja Mágica de Madrid.



Bélgica, cabeza de serie número 4, y Australia serán el lunes y el martes los rivales de Colombia en el grupo D de la competición. "Esta es una semana muy importante, es una fiesta para nosotros", afirmó el capitán en la víspera de su estreno.



"En Bogotá ya vivimos una experiencia maravillosa cuando eliminamos a Suecia, después de tantos años con el sueño de estar en el Grupo Mundial", recordó en una conferencia de prensa. "Todos los equipos tienen dos o tres jugadores en el top 100. Nosotros llegamos con el escalafón más bajo, pero vamos de menos a más", afirmó Pablo González, que como jugador participó en 14 eliminatorias de esta competición por países.



Santiago Giraldo, el jugador colombiano cuyo historial incluye más eliminatorias de la Davis, 28, dijo que es "una alegría inmensa" ser parte del nuevo formato, que reúne a 18 equipos en una misma semana y en una única sede.



"Colombia ha trabajado muchos años por este propósito", añadió respecto a su presencia entre los mejores. "Es un formato muy novedoso y me gustan las cosas que evolucionan. El anterior modelo estaba algo desgastado", admitió.



Con una primera fase de grupos en la que los desempates se dilucidarán por el número de sets y de juegos que sume cada equipo, Giraldo destaco que "cada partido tendrá un valor importantísimo".



El jugador de Pereira, que participa en la Davis desde el año 2006, dijo que ha entrenado "durante meses solo para este evento" y tiene "la tranquilidad de llegar con un buen nivel". Y advirtió sobre su compañero Daniel Galán: "No saben a qué nivel puede llegar".



Respecto a su debut del lunes contra el belga Steve Darcis, Giraldo, número 280 de la ATP, recordó que tiene "partidos ganados y perdidos" contra el 155 del mundo, que es "un jugador recursivo, que ya anunció su retiro para después de Australia y que estará muy motivado".

Los capitanes, Johan Van Herck (i) de Bélgica, Lleyton Hewitt (c) de Australia y Pablo González (d) de Colombia, durante una rueda de prensa previa al inicio de las fases finales de la Copa Davis. Foto: EFE/Fernando Villar

Desde que Pablo González asumió la capitanía en 2016, el equipo colombiano de Copa Davis ha ganado cinco de siete eliminatorias. La última, esa victoria ante Suecia que le dio la llave para esta fase final de Madrid. Colombia había llegado seis veces a la eliminatoria por el acceso al Grupo Mundial del anterior formato de la Davis, sin conseguir ninguna victoria en esa instancia.



Robert Farah señaló que él y su compañero Juan Sebastián Cabal aterrizan en Madrid "con un buen ritmo de partidos", tras haber participado en las finales ATP de Londres. Allí cayeron en semifinales. Con dos partidos individuales y uno de dobles en cada enfrentamiento de la nueva Davis, Farah dijo que la importancia del punto de dobles no es algo nuevo.



"Siempre hemos tenido la presión de ganar", destacó el jugador, quien consideró que Colombia parte con el papel de 'tapado'. "Sobre el papel somos los 'underdogs', así que tenemos mucho que ganar. No veo por qué no hacer una sorpresa", comentó.



Su compañero Cabal coincidió en que llegan metidos en competición, solo a falta de "ajustar detalles de las condiciones de Madrid".



"Ha sido un año espectacular para los dos. Decidimos ir solo a dos torneos en Asia para llegar bien a Londres y a Madrid, así que hoy por hoy no hay fatiga. Podemos dar la sorpresa", aventuró.



El punto de dobles, que puede llegar a disputarse cuando los individuales ya hayan decidido el choque, "seguro que suma". "Todo suma. Ningún partido está descartado", dijo.



Nunca ha habido enfrentamientos entre Colombia y Australia o Bélgica en la Copa Davis. Una novedad más para los hombres de Pablo González, que, en una conferencia de prensa conjunta con los capitanes rivales, dijo que recibían como "una oportunidad increíble" compartir pista con los mejores equipos del mundo.



"Es importante para el equipo, para los chicos y para Colombia", apuntó. El capitán australiano Lleyton Hewitt volvió a mostrarse crítico con este nuevo formato de la Copa Davis, que no le satisface, pero dijo que una vez llegados a este punto lo harán "lo mejor que se pueda".



El capitán belga, Johan van Herck, señaló que su equipo notó el efecto de la altura de Madrid (667 m.) al llegar a la ciudad, pero que ya se han acostumbrado.



Bélgica juega con David Goffin (11 de la ATP), Kimmer Coppejans, Steve Darcis, Sander Gille y Joran Vliegen. Australia lo hace con Alex de Miñaur (18), Nick Kyrgios (30), John Millman, Jordan Thompson y John Peers.



