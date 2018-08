Nuevo formato lleva a Colombia al Grupo Mundial de la Copa Davis

El sueño que ha tenido el tenis colombiano durante muchos años de jugar en el Grupo Mundial de la Copa Davis por fin se cumplió. El cambio de formato del torneo, que tiene 118 años de historia, aprobado ayer por la Federación Internacional de Tenis (ITF) le abrió su espacio al equipo capitaneado por Pablo González. Un efecto rebote del que se vio beneficiado, luego de perder cuatro repechajes para ingresar a la zona más importante del campeonato más importante por naciones.

El debut de Colombia en la élite del tenis será en 2019, año donde entrará a regir el nuevo formato desarrollado por la ITF y la empresa Kosmos. El nuevo Grupo Mundial constará de dos fases: la primera, unas eliminatorias donde participarán 24 países y que se jugarán con el actual sistema: series local-visitante y a 5 puntos. La segunda fase será en noviembre donde estarán 18 países reunidos durante una semana y en una única sede.

¿Quiénes jugarán la primera fase del Grupo Mundial en febrero de 2019?

1. Los 8 equipos que ganen los playoffs programados para septiembre de 2018 (donde Colombia enfrentará a Argentina de visitante).



2. Los 4 equipos que perdieron en cuartos de final del Grupo Mundial de 2018.



3. Los 12 mejores equipos del Grupo I de las zonas Europa/África, Américas y Asia/Oceanía.

¿Cómo determinarán a los 12 mejores equipos de las zonas geográficas?

Estos países serán los mejores según el escalafón ITF publicado el lunes 17 de septiembre de 2018 y que aún no tengan cupos a la primera fase de Grupo Mundial de 2019. Estos cupos se otorgarán de la siguiente manera: 6 para Europa/África, 3 para Américas y 3 para Asia/Oceanía.



En este momento, Colombia es el cuarto mejor país de la Zona Americana, ubicándose en la posición número 17 y solo por detrás de Argentina (2º), Estados Unidos (6º) y Canadá (14º). A Estados Unidos no se le incluye porque, en su condición de actual semifinalista de Copa Davis, ya tiene cupo asegurado a la fase final de Grupo Mundial de 2019.



Del duelo entre Argentina y Colombia quedará libre un cupo (ya que el ganador irá directo a las eliminatorias de febrero de 2019); además, Canadá también estará jugando playoff en septiembre (vs. Holanda), y si gana, también iría al Grupo Mundial, lo que deja tres cupos disponibles para los mejores de la Zona Americana (que serían para el perdedor del duelo Colombia-Argentina, Brasil y Chile). Si Canadá pierde contra Holanda, los cupos serán entregados a Canadá, el perdedor de la serie Colombia-Argentina y Brasil.

¿Cuál es el sentido de jugar contra Argentina en septiembre si ya estamos en el Grupo Mundial 2019?

El ganador de esa llave será sembrado en la primera fase de Grupo Mundial de 2019, lo que le permitiría tener un sorteo más accesible. Además, el triunfar en la serie significa una conseguir una mayor cantidad de premios en metálico para los jugadores y la Federación.



Así, Colombia confirma su estatus dentro de los mejores equipos del mundo y estará jugando por primera vez en el Grupo Mundial en sus 59 años de participación en la Copa Davis.



En la cancha no se pudo lograr este sueño, pero sí se verá beneficiado por estar entre los mejores de la zona americana, algo que resaltó Pablo González.



“Es algo merecido. Es un premio al mérito. Primero se le ganó a Chile el año pasado, y la confrontación con Brasil este año fue importante. Que abran cupos pasa en muchos deportes. Es muy importante para Colombia”, le dijo a EL TIEMPO el capitán de equipo.



Ahora viene la serie contra Argentina para saber si se queda como cabeza de serie. La idea era conseguir el Grupo Mundial con el tenis, pero se dio así, en un efecto rebote. Hay que aprovecharlo.



