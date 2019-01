Colombia, en alerta máxima a 13 días de la Copa Davis

Faltan 13 días para que Colombia haga su debut en el Grupo Mundial de la Copa Davis, en Bogotá contra Suecia, y el rendimiento, los resultados y el momento del equipo local no parece bueno. Han tenido poco rodaje en este comienzo de año y muchas derrotas.

Pablo González, capitán del equipo colombiano, llamó a los jugadores que había. No hay nada más en el país. ¿Y Nicolás Mejía...? Aún es muy joven (18 años) para este duro reto. Daniel Galán, raqueta uno del país, comanda el equipo que integran, además, Santiago Giraldo, Alejandro González y los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Pese a la escasez de victorias, los jugadores creen en su potencial y piensan que pueden revertir cualquier mala situación que enfrenten. "Siento que Colombia tiene un equipo muy bueno. Es muy importante confiar en que Daniel (Galán) llegue bien de salud. Tenemos dos grandes doblistas y buenos jugadores para los sencillos", dijo Farah.



Pablo González, el capitán (el técnico) del equipo le restó importancia a las derrotas de sus jugadores en lo que va del mes: “Los resultados son parte de la preparación para la Copa. Hay confrontaciones en las que unos ganan y hay confrontaciones en las que han perdido en primera ronda. El objetivo principal es que compitan y tengan rodaje. Como funciona el tenis, los jugadores tienen su mejor nivel en febrero, marzo y abril. Yo creo que los resultados no es algo que afecte. Lo importante que es realmente importante es acomodarse bien a las condiciones (la cancha, la altura, etc...) en la semana previa de la serie”, explicó.

Alarma por los resultados

Galán (de 22 años y 221 del escalafón de la ATP, ) solo ha jugado un partido este año. Fue en el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia y perdió 4-6, 2-6 contra el italiano Paolo Lorenzi. No se lo vio cómodo, tuvo problemas con su devolución y no pudo defenderse desde el fondo. El 2018 no lo cerró bien. En sus últimos dos challenger –Guayaquil y Houston–, cayó en primera ronda. Desde la confrontación contra Argentina en la Davis (hace cuatro meses) sufre de dolores en la muñeca izquierda. Él es clave.



Por su parte, Giraldo no jugó el Abierto de Australia y prefirió jugar el Challenger de Columbus (EE. UU.). En el primer partido le ganó 6-4, 6-4 al local Evan King, pero luego cayó 1-6, 4-6 con el holandés Scott Griekspoor. Cabe recordar que Giraldo regresó a la competencia en marzo tras seis meses de inactividad voluntaria para recuperarse de lesiones y reiventarse.



Por su parte, el siempre discutido Alejandro González, es la tercera raqueta del equipo en sencillos. Sus posibilidades de jugar contra Suecia hoy son mínimas. Este año ha jugado en dos torneos y en ambos tuvo debut y despedida. En el Challenger de Orlando (EE. UU.) cayó por 2-6, 6-4, 4-6 contra Stefan Koz-lov, y en el de Columbus perdió 2-6, 3-6 contra Jan Cholnskl.



Finalmente, Cabal y Farah comenzaron bien el año al disputar la final del ATP 250 de Sídney que perdieron con Jamie Murray y Bruno Soares. Jugaron cuatro partidos en ese torneo. Sin embargo, siendo los segundos favoritos para ganar el torneo de dobles del Abierto de Australia perdieron de manera sorpresiva en primera ronda con la pareja de estadounidenses Jack Sock y Jackson Withrow.



Un nocaut fulminante y preocupante con miras a la serie del Grupo Mundial.

“Los jugadores ya están trabajando y mentalizados desde el año pasado para esta serie contra Suecia. Parte de los integrantes del equipo van a estar jugando challengers en EE. U.U. y Uruguay, así que van a venir con partidos encima”, analiza el capitán González, quien agrega: “En el caso de los doblistas, ellos tuvieron el primer grand slam con una derrota. Así que, bueno, tendremos más días de preparación en la sede (Bogotá) de los que tuvimos el año pasado y eso es positivo”.



Sobre Suecia, el rival en el Palacio de los Deportes bogotano el 1 y 2 de febrero, Giraldo dijo hace un mes que la juventud del equipo liderado por los hermanos Elias y Mikael Ymer es un factor a favor de Colombia, pues les puede pesar la altura de Bogotá.

“Ellos juegan bien, pero son proyección. No tienen tanta experiencia. Nunca han jugado en esta altura y creo que pocas veces lo han hecho con bolas ‘pinchadas’ (sin presión) y tampoco han estado en Suramérica con una barra diferente. Nosotros tenemos mucha experiencia y por esos somos favoritos”.





