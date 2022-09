La prodigio del tenis estadounidense Coco Gauff ganó con 15 años su primer título WTA en Linz al batir, en su primera final, a la letona Jelena Ostapenko; 6-3, 1-6, 6-2, este domingo en la ciudad austriaca.

Gauff saltó a la fama al eliminar a su compatriota e ídolo Venus Williams en la primera ronda de Wimbledon, a comienzos de julio, antes de ser eliminada por Simona Halep en octavos.



(Piqué y Clara Chía: la historia detrás de las fotos que destaparon su relación)

(Nairo Quintana: ¿qué dijo el TAS de la apelación por descalificación del Tour?)

Pasos de gigante



La tenista estadounidense había entrado en el cuadro principal de Linz como 'lucky loser' tras perder en las rondas de clasificación, completando una semana de ensueño que le ha servido para convertirse en la ganadora más joven en la WTA desde que la checa Nicole Vaidisova levantara los títulos en Vancouver y Taskent con 15 años en 2004.

Es la novena jugadora de menos edad en levantar un trofeo del circuito femenino. "Recordaré este día el resto de mi vida. Ha sido una semana increíble y espero volver en el futuro", declaró ante la larga ovación de los 3.000 espectadores.



Gauff, que el lunes entrará en el Top-100 de la WTA (pasará del puesto 110 al 71), también brilló este año en el US Open, cuando fue eliminada en la tercera ronda frente a la defensora del título Naomi Osaka.

Sus comienzos



En el 2019, contra una ganadora de Roland Garros como Ostapenko (2017), Gauff empezó muy sólida pero pagó los nervios en la segunda manga, en la que perdió el servicio tres veces. Se repuso y arrasó en el parcial decisivo -se situó 5-0-.



"Bien hecho Coco. Tienes un brillante futuro, ha sido un placer compartir la pista contigo hoy. Ha sido una semana dura para mí, pero estoy contenta de haber alcanzado la final, aunque el resultado no haya sido el esperado", señaló la letona.



El torneo femenino de Linz se disputó en superficie dura y repartió 250.000 dólares en premios. Pero no se qudó ahpi.



Con el anuncio del retiro de Serena Williams las miras apuntn a Coco, quien parece ser la heredera de lo que la hecho la gran estrella del tenis, que ya está en tercera ronda del US Open.

Coco Gauff Foto: EFE





Coco nació el Delray Beach, Florida, el 13 de marzo de 2004. Ya ha sido 19 del mundo a su corta edada y ganó su primer títulos individual, precisamente, en Linz de 2019.



Comenzó en el tenis a los siete años. Por eso se trasladó para Florida, vivía en Atlanta, para tener mejores oportunidades en este deporte.



Su papá fue jugador de baloncesto de la Universidad Estatal de Georgia y su mamá practicó el atlrtismo, compitió por la Universidad Estatal de Florida.



Coco tiene dos hermanos menores y fue educada bajo el régimen de su casa, pues su mamá fue maestra de escuela.



Fue entrenada por Gerard Loglo en la Academia de tenis New Generation y a los 11 años fue escogida por el DT de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, e hizo parte del proyecto fundación Champ’Seed.



En octubre de 2018 estampó su firma en el contrato de patrocinio de varios años con la firma deportiva New Balance y un año después lo hizo con la compañía de comidas italiana Barilla, que también es uno de los patrocinadores de Roger Federer.​



Fue finalista en el 2017 del US Open, pero cayó con Amanda Anisimova 0-6, 2-6.



Un año desués. Coco llegó a la final del Roland Garros y logró el título al derrotar a Caty McNally, 1-6, 6-3, 7-6(1).



(Byron Castillo: polémica en redes, ¿está o no en el álbum Panini del Mundial?)

(Daniel Galán, con la mira en tercera ronda de US Open: este es su próximo rival)



Deportes