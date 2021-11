'Antes solo los hombres eran atletas, las mujeres no lo eran’: Chris Evert

Las finales de la WTA son el capítulo final del circuito profesional del tenis femenino en el 2021. A partir del 10 de noviembre se estarán disputando en Guadalajara (México), y para analizar la temporada 2021 del tenis y el encuentro de las mejores tenistas de esta, Chris Evert habló con EL TIEMPO de la temporada.



Evert es considerada una de las tenistas femeninas más importantes de la historia: ganó 18 grand slam, es la máxima ganadora de Roland Garros –con siete títulos– y fue una de las lideresas en la campaña por la igualdad en el tenis entre las ramas masculinas y femeninas.



Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Anett Kontaveit serán las ocho tenistas que disputen el título de Guadalajara.

Mano a mano con Chris, una leyenda

Chris, empiezan las Akron WTA Finals y se cierra el telón de un nuevo año en el World Tour, ¿qué sensaciones tiene en la antesala de las finales?

Estoy mirando a todas las participantes, ya sabes. Desde Swiatek, Muguruza, Badosa, Kontaveit. Quiero decir, estoy observando a todas las que tuvieron un gran impacto y tienen un 2021 muy exitoso, todas las que ganaron torneos; Krejcíková ganó un grand slam, Badosa ganó Indian Wells. Quiero decir, es extraordinario. Ninguna jugadora está dominando, todas son muy capaces y muy talentosas, muy capaces de ganar. No me atrevo a elegir una aún; si me piden que elija una, no sabría a quién. Así es el tenis, es lo cerca que están hoy.



Si hablamos del World Tour, no puedo evitar preguntarle por Roland Garros, un torneo que usted ganó 7 veces. ¿Cómo vio la victoria de Barbora Krejcíková?

Estaba muy sorprendida, era una gran historia. Ella acababa de dominar el circuito en dobles, pero nunca había logrado nada exitoso en sencillo. Así que para ella ir a través de las rondas y vencer a las mejores jugadoras como lo hizo, jugar el nivel de tenis que tuvo, ni siquiera sabían que estaba allí. Pero fue una gran historia, además fue un reconocimiento para Jana Novotna, su exentrenadora. Quedó muy impresionada con la forma en que se vio completa. Ella nunca había estado en esa situación. Es muy impresionante, de hecho. Quiero decir, es como Emma (Raducanu) en el US Open. Es muy impresionante que las jugadoras nunca hayan tenido tanto éxito en individual, puedan pasar por 7 partidos invictas, en el caso de Emma fueron 10. Krejcíková vence a siete jugadoras realmente de calidad y no decepciona.



Usted fue la número uno del mundo y hoy una número uno del mundo está fuera del tenis, Naomi Osaka, ¿qué opina de su lucha por el cuidado mental?

Creo que tenía que ser expuesto al público, abierto. Creo que muchos jugadores tienen conflictos mentales, no solo en el tenis sino en otros deportes, y mucha gente en la vida lo ha sufrido. Creo que simplemente trasciende el tenis, es la vida. Y creo que eso es algo de lo que no hablamos lo suficiente, eso ha sido un tabú, un tema personal privado del que la gente se avergüenza de hablar, pero, quiero decir, tengo trastorno de ansiedad, y me gusta, ¡sí!, finalmente alguien habla de esto. No tienes que ser deportista profesional, puedes ser madre y tener trastornos de ansiedad, ya sabes. La vida ha sido especialmente difícil estos dos últimos años con el covid y todo el mundo ha estado en su propia cabeza. Hay mucha presión que viene con ser la tenista más famosa del mundo. Osaka lo fue y tal vez todavía lo es.



Ella pasó de vivir de una manera muy humilde y no tener mucho dinero, no tener casas grandes y no tener, ya sabes, cosas de lujo, y de repente estás para ganar y todos quieren ser tus amigos. Todos te dicen lo genial que eres y tu realidad en verdad cambia y la vida realmente cambia dramáticamente. Ella no tuvo éxito como joven jugadora júnior. A veces, cuando tienes éxito como júnior, llegas a ser un poco más famoso y gradualmente asciendes como una estrella, en la forma en que lo probaste como top júnior. La historia de Naomi vino de la nada, ella no lo hizo en sus inicios, en el juvenil. Creo que no solo se trata de la presión en los partidos de tenis, sino también de la presión que se ejerce sobre sí misma, porque una vez que ganó un grand slam; crees que necesitas ganar más y más y no deberías perder. Así que trato de entenderla, pero creo que cuando realmente lo piensas, Naomi luchó con eso, y lo dijo, fue muy honesta con eso, y con suerte ahora está lejos del tenis y está recibiendo la ayuda que necesita. Espero que vuelva más fuerte que nunca.



Evert sobre la igualdad de género

Chris Evert en la actualidad. Foto: Getty

Una de sus luchas más grandes ha sido la igualdad de género dentro y fuera del campo de tenis, ¿ha visto cambios significativos?

Hemos recorrido un largo camino desde la década de 1970, cuando recibimos una décima parte de lo que recibían los hombres en premios. Cuando obtuvieron 15.000 dólares, los ganadores, la ganadora en mujeres obtendría 150 dólares, es decir, el 10 por ciento. Se necesitaron 30 años para llegar a este punto en el que tenemos igualdad en los premios de grand slam.



Los premios monetarios aumentan un poco cada año en tenis femenino. Sin embargo, sigue siendo un gran asunto en la mente de las personas, sigue siendo una de las razones por las que no es totalmente igual. En la sociedad, hace 30, 40 años, toda la cultura era un mundo de hombres, y solo los hombres eran atletas y las mujeres no lo eran. Las mujeres tenían que cuidar la casa y la mujer no trabajaba, así que en ese sentido hemos recorrido un largo camino, seguimos siendo el deporte número uno en deportes femeninos, lo cual es bueno en la medida en que creo que ser igual a los hombres en el tenis está más cerca que en cualquier otro deporte, así que eso es una ventaja.

Muestra la profundidad en el juego y el tenis femenino, muestra lo que pueden hacer las mujeres más jóvenes. De 18 a 19 años están llegando y están comenzando a tener una presencia en la parte superior del listado, y fue muy impresionante para Raducanu. Ganar tres partidos de clasificación y luego jugar siete partidos más, ¡ganó 10 partidos, por el amor de Dios! Aún así se enfrentó bien a la presión. Leylah estuvo igual, muy impresionante, con su nuevo coeficiente intelectual de tenis, su madurez en la cancha; la forma en que lidian con la presión y la forma en que lidian con las multitudes en sus juegos. Siendo adolescentes tienen todas las cualidades. Es genial ver las caras nuevas, los nuevos nombres, es genial para el tenis.

(Osorio) Ganó el WTA Bogotá y ella es todavía una adolescente; sé de todos sus resultados. Estoy deseando verla pronto. FACEBOOK

Las finales de la WTA se juegan en América Latina y la mejor tenista de esta parte del mundo es colombiana, Camila Osorio, ¿la ha visto jugar?

No, pero he leído sobre ella y los grandes resultados que tuvo. Está en las filas de los cincuenta mejores, se ha levantado impresionantemente. Ganó el WTA Bogotá y ella es todavía una adolescente; sé de todos sus resultados. Estoy deseando verla pronto. Es bueno para Colombia que tengan un joven talento que venga en camino. En general es increíble para América Latina tener títulos y campeonatos de la WTA. En los últimos años, las finales de la WTA estuvieron en Asia, Singapur, Shenzhen. Fueron seis y siete años. Desde allí el tenis realmente despegó y fue realmente muy exitoso. Desde entonces hemos tenido algunas buenas jugadoras que salieron de Asia, así que tal vez esto suceda en Latinoamérica con estas finales en Guadalajara. Aplaudo que salgan jugadoras de América Latina; han tenido buenas tenistas, pero no muchos torneos. Esto realmente promueve el tenis femenino y hace que las jóvenes se emocionen, se entusiasmen y empiecen a soñar con jugar internacionalmente. Creo que es bueno tenerlo en México. Creo que será bueno para esa parte del mundo.



Por último, una favorita para el torneo de Guadalajara...

No sé cómo se puede diferenciar a alguna de estas mujeres. Cada una de ellas ha tenido sus momentos brillantes en este año. Digámoslo de esta manera: creo que (Aryna) Sabalenka puede ser la próxima que gane un grand slam, así que la elegiría. Todas aquí, en Guadalajara, se lo merecen.



