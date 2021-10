‘Espero romper pronto esa racha’: Daniel Galán

La raqueta número uno del tenis masculino colombiano, Daniel Galán, regresa a jugar el renovado Challenger de Bogotá, que fue presentado ayer y se disputará la próxima semana (del 18 al 23 de octubre), después de tres años sin disputarse y que entregará 80 puntos a nivel ATP.



Será junto a Nicolás Mejía, Cristian Rodríguez y Alejandro González la representación local en el cuadro principal que cuenta con tenistas como los chilenos Nicolás Jarry, quien llegó a ser 38 del mundo (hoy es 217), Tomás Barrios (154) y Alejandro Tabilo (184).



Enrique Peña y Johan Rodríguez jugarán las rondas clasificatorias.

Viene de un presente irregular

Daniel Galán, tenista colombiano. Foto: EFE



Galán, 105 del mundo, llega al torneo en una racha negativa en su temporada con un total de seis derrotas consecutivas, todas en cancha dura. Esto le dijo a EL TIEMPO sobre sus expectativas en el torneo.



¿Cómo afronta volver a jugar el Challenger luego de la racha negativa que acumula?



Estoy contento de jugar de nuevo en Bogotá, en los últimos tiempos no he tenido buenos resultados, pero estábamos buscando adquirir experiencia en torneos ATP, sobre todo en aquellos de pista dura, es una superficie en la que no me siento aún cómodo y es parte del aprendizaje. Espero romper pronto esa racha. La última vez que estuve aquí (Bogotá) me lleve buenas memorias y espero que sean iguales este año.



En Bogotá tiene buenos recuerdos

Pero esa vez que estuvo en el Challenger llegó a la final, perdió contra Marcelo Arevalo por 7-5 y 6-4.



Antes era un jugador más de altura, ahora he crecido en todos los ámbitos, superficies y actitudes. Tengo buenos recuerdos de ese torneo. Quiero llevarme el título, pero todos los rivales son duros.



El torneo tendrá participantes que ya estuvieron en el ‘top’ 100 (Nicolás Jarry) y seis colombianos entre clasificatorios y cuadro principal…

Hay rivales de gran nivel y hay que darlo todo partido a partido. Estoy contento porque también se les está dando la oportunidad a muchos colombianos que vienen detrás, pueden sumar su primera experiencia, sus primeros partidos a este nivel y, por qué no, sus primeros puntos ATP. Espero que lo aprovechen.



¿Está cerca de estar entre los 100 mejores de la ATP?



Llevo todo el año ahí, pero no tiene que ser una fijación. Lo importante es progresar, seguir creciendo, los números y el ranquin vendrán naturalmente.



En abril, Colombia ya ganó el WTA de Bogotá con María Camila Osorio, ¿se puede igualar esto?



Hay que ir con calma, espero que se quede el trofeo en casa y que todo salga como queremos.



Hugo Santiago Caro

Redactor de deportes

En Twitter: @HugoCaroJ