El tenis español se ilusiona con Carlos Alcaraz, un joven de 20 años que logró este domingo su segundo título de grand slam, al derrotar en la final de Wimbledon al serbio Novak Djokovic, por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.

Carlos Alcaraz llegó por primera vez a Wimbledon en 2019, para disputar el torneo júnior, y después de una charla entre Juan Carlos Ferrero y Roger Federer, el suizo decidió pelotear con él.



La foto que salió de aquel calentamiento está enmarcada en la casa del murciano, que cuatro años después pasó de ser el compañero de Federer en la pista a su sucesor en el muro de los campeones del torneo.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz Foto: Tolga Akmen. Efe

Alcaraz tomó las banderas de Rafael Nadal, ausente este año por problemas físicos, y logró derrotar a Djokovic, el más ganador de Wimbledon, en un difícil partido.



"Lo he hecho por mí, no por el cambio generacional, ganar a Novak a su mejor nivel, en este escenario. Ganarle tras diez años imbatido en esta pista es increíble, nunca lo olvidaré", dijo Alcaraz en rueda de prensa.



"Es bueno para la nueva generación verme a mí ganarle, para que vean que se puede hacer. Es bueno para mí y para los jóvenes", resaltó Alcaraz después de que Djokovic asegurara que es una mezcla del 'Big Three'.

¿Juego calcado? La bola que hizo recordar un título de Nadal

​La cuenta oficial de Wimbledon hizo este domingo un paralelo entre la última bola de la final que Alcaraz le ganó a Djokovic con la última de la primera victoria de Rafael Nadal en este mismo torneo y en la misma cancha, cuando venció al suizo Roger Federer en 2008.Las dos escenas parecen calcadas: el saque fue parecido y la bola estrellada en la malla, primero por Federer hace 15 años y luego por Djokovic este año, fue muy parecida.

Incluso, hasta la celebración del último punto del torneo fue muy parecida, con Nadal y Alcaraz tirados en el césped, aunque en el caso del primero, cayó de espaldas.



