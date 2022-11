La retirada del número uno mundial Carlos Alcaraz ante Holger Rune por unas molestias en el abdominal fue la noticia de los cuartos de final del Masters de París-Bercy, fase que superaron con solvencia Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas.

Al final de la segunda manga, en pleno 'tie-break', Alcaraz, de 19 años, no aguantó más y batió en retirada ante un rival de su misma generación, Rune.



Las molestias en un lateral del abdomen le impedían hacer varios movimientos. El partido ya se le había complicado al español. El primer set lo había perdido (3-6) y en el segundo iba 6-6 (3-1 abajo en el 'tie-break').



La retirada "es una cosa que intento evitar lo máximo posible y no la contemplo como opción", reconoció el murciano, quien recordó que esta es la segunda vez que abandona un encuentro en el circuito desde el Abierto de Estados Unidos de 2021, cuando tuvo una rotura en el cuádriceps.



La baja es dura para sus aspiraciones. Si hubiese ganado en Bercy habría garantizado el cetro mundial en 2022, posición a la que llegó después de ganar el US Open en septiembre. Ahora dependerá de lo que ocurra en las Finales ATP de Turín que comienzan el 13 de noviembre.

Nada definido



El del Palmar no tiene asegurada su presencia -dependerá de si tiene un desgarro o no- y Rafa Nadal podría adelantarle si logra contrarrestar los 1.000 puntos que tiene de desventaja. Una incógnita también teniendo en cuenta que el ganador de 22 grandes está lejos de su mejor forma física y mental.



Rune, por su parte, dio la campanada con su tenis rocoso y ágil y se perfila como otro de los grandes nombres de la generación de Alcaraz. El danés, ganador este año en Estocolmo (pista dura) y Múnich (arcilla), se enfrenta a su verdugo en la final de Basilea de hace menos de una semana, Auger-Aliassime, octavo del mundo y pupilo de Toni Nadal.



El canadiense con raíces togolesas sigue como un tiro y sometió por 6-1 y 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe, quien apeó a Nadal en el último Abierto de Estados UNidos. Sin Alcaraz, Nadal y tampoco Daniil Medvedev -eliminado por Alex de Miñaur-, Djokovic es el gran favorito a ganar en Bercy.



El vigente campeón del torneo se dejó solo tres juegos ante Lorenzo Musetti, otro de los tenores de la nueva generación. El 6-0 y 6-3 que firmó el de Belgrado son un serio aviso a su próximo rival, Tsitsipas.



El griego paró en seco al estadounidense Tommy Paul, quien se había ensañado con los tenistas españoles en esta edición (apeó, por este orden, a Roberto Bautista, Nadal y Pablo Carreño). Tsitsipas, quien ya acumula 60 victorias este curso, triunfó en dos mangas (6-2 y 6-4) en una hora y 16 minutos. El jugador heleno ha sucumbido ocho de las diez veces que se ha medido a Djokovic.

Carlos Alcaraz hoy sencillamente se rindió.pic.twitter.com/bjBYWzi3L7 — El Licenciado (Apostador Deportivo) (@ElLicenciadoT) November 4, 2022





EFE