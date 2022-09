Atención. Un mensaje para aquellos melancólicos que, a partir del deterioro y de las ausencias del Big 3 por distintas circunstancias (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) temían por la supervivencia del espectáculo en el tenis: el show está garantizado (y por mucho tiempo).

Carlos Alcaraz se desploma sobre el cemento neoyorquino y el reloj se detiene. Es el salvador, el elegido que llegó al circuito para imponerse en el cambio de guardia. Con 19 años y cuatro meses, el español logró un doble impacto: ganar su primer trofeo individual de Grand Slam y convertirse en el número 1 más joven de la historia (superando al australiano Lleyton Hewitt, con 20 años y nueve meses, en 2001).

En su primera final grande, el murciano, un adolescente con “la cabeza bien amueblada para asumir la presión y los halagos que su tenis genera” (sentencia de Toni Nadal en febrero de 2021), agigantó su delgada figura en la cumbre de Nueva York, ganando el US Open, al derrotar al noruego Casper Ruud (quinto sembrado; si triunfaba, hubiera sido el nuevo líder del ranking) por 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) y 6-3, en 3h20m. Soplan nuevos vientos.

Carlos Alcaraz se desploma en la cancha apenas terminó la final del US Open. Foto: Ray Acevedo. Efe



“No tengo miedo de decir que estoy preparado para ganar un Grand Slam. Físicamente me encuentro muy bien. Mentalmente estoy fuerte. Y al final eso es lo que hace falta para ganar un Grand Slam”, afirmó Alcaraz, en mayo pasado, charlando con La Nación, desde su casa de El Palmar, localidad de 24.000 habitantes en Murcia, en el sureste de la península ibérica. Recién había obtenido el Masters 1000 de Madrid, dejando en el camino -entre otros- a Nadal y a Djokovic, lo que lo llevó hasta el sexto escalón del ranking.

Las características del nuevo campeón



Algunos pudieron pensar que el jugador entrenado por Juan Carlos Ferrero estaba pecando de vanidoso, sin embargo, en sus palabras sólo había convencimiento. Diestro, de 1,85m, velocidad de chita, paciencia de ajedrecista, derecha de boxeador y sensibilidad de violinista, Alcaraz tiene todos los recursos. Interiormente sabía que su destino lo llevaría a ganar, muy pronto, el primer grande. No presumía; no hablaba sin pensar. ¿Cuántos más llegarán?



En una fecha triste y emblemática para los estadounidenses (y en Nueva York, sobre todo), a 21 años del atentado a las Torres Gemelas, y con las casi 24.000 butacas del estadio Arthur Ashe ocupadas (muchas de ellas, por figuras de distintos ámbitos como Bon Jovi, Michelle Obama, Jerry Seinfeld, Seal, Kawhi Leonard, Anne Hathaway; también Manu Ginóbili después de haber ingresado en el Salón de la Fama del básquetbol, en Springfield, acompañado por Luis Scola, Fabricio Oberto, Gabriel Fernández y Pepe Sánchez), Carlitos llegó a la inédita definición (primera final con dos jugadores compitiendo tanto por su primer título grande como por el 1°) con más muchas horas de vuelo que Ruud, tras jugar cuatro horas y media en las semifinales, y más de cinco en los cuartos de final, casi cinco horas más que el noruego en esas mismas instancias. El desgaste más los nervios, por momentos, lo llevaron a cometer numerosos errores no forzados.



La seriedad de Ruud, que tenía la experiencia de haber disputado una final de Grand Slam (en el último Roland Garros; caída ante Nadal) y es subestimado por una porción del tour ya que sólo ganó trofeos de categoría 250 (nueve, ocho de ellos sobre polvo de ladrillo), también hizo tambalear a Alcaraz, pero emocionalmente no lo derrumbó nunca. No se desmoralizó ni ante los quiebres del servicio logrados por el nórdico y aceleró en momentos clave. Hubo un instante, particularmente, que pareció generar el quiebre espiritual definitivo en favor del murciano: cuando ganó el tie-break del tercer parcial. Ello se sintió como un cimbronazo.



Finalista masculino de Grand Slam más joven desde el Nadal campeón de Roland Garros 2005 (19 años, dos días), y finalista más precoz del US Open desde el campeón de 1990, Pete Sampras (19 años, 28 días), Alcaraz demostró en Flushing Meadows no tener límites ni temores, exhibió sabiduría para corregir el rumbo en medio de los (pocos) sofocones. Imaginativo y desafiante, con pimienta y creatividad. “Carlos es un tiburón de la competencia”, había asegurado Ferrero, una pieza fundamental en el equipo del niño maravilla, no sólo por la química y el respeto que hay entre ambos.



El Mosquito Ferrero ya vivió todo lo que Carlitos busca y eso es una enorme ventaja a la hora de dar consejos. De hecho, es la primera vez que el número 1 cambia después de un US Open desde 2003, cuando el propio Ferrero alcanzó la cima (perdió la final con Andy Roddick, pero ese año había conquistado Roland Garros). Alcaraz es el 28° líder del ranking de la historia en el ATP Tour (desde agosto de 1973) y el cuarto español en lograrlo, uniéndose a Ferrero, Carlos Moya y Nadal.



“Esto es algo con lo que soñé desde que era un niño. Ser el número 1 del mundo, ser el campeón de un Grand Slam…, es algo por lo que trabajé muy, muy duro. Es difícil hablar en este momento, tengo muchas emociones”, expresó Alcaraz, antes de recibir el premio de manos de una leyenda como John McEnroe y tras obtener un cheque de US$ 2.600.000.



“El cariño que he recibido desde el primer día ha sido increíble. Probablemente haya sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis”, dijo Alcaraz, bajo los focos del estadio de tenis más grande del mundo, tras una edición récord en asistencia, con 776.120 visitantes en las dos semanas, superando los 737.872 de 2019. También marcó la primera vez en los 25 años del Arthur Ashe que se agotaron las entradas de todas las sesiones de ese estadio.

Casper Ruud es ahora el nuevo número dos del mundo. Foto: Jason Szenes. Efe



Ruud, el actual campeón del ATP de Buenos Aires, saltará del puesto siete al dos; nada mal... Y sin dudas seguirá en la búsqueda de ser el primer N° 1 escandinavo después de Bjorn Borg, Stefan Edberg y Mats Wilander, de Suecia. Carlitos, asimismo, sustituirá en la cima al ruso Daniil Medvedev, que era el campeón defensor en el US Open y se despidió en la cuarta ronda. “Alcaraz es el relevo natural de Rafa”, fue otra de las sentencias -hace más de una temporada- del tío Toni, a quien muchos observaron como un verdadero osado. Pero el tenis empieza a pasar de página y quien la escribe es Alcaraz.



Sebastián Torok

La Nación (Argentina)

GDA

