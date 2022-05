El tenista español Carlos Alcaraz cayó derrotado en cuartos de final de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev, que completó un gran partido y se impuso por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (7) en tres horas y 18 minutos.

No encontró el número 6 del mundo la manera de contrarrestar el juego del germano, apoyado en un gran servicio, que dominó el partido de principio a fin, con un único bache en el final del tercer set, que permitió al español alargar el duelo.



En su segunda semifinal consecutiva en Roland Garros, Zverev se medirá al ganador del partido entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, y el español Rafael Nadal, que busca su corona 14 en la capital francesa, el partido más repetido de la historia del tenis.



El español puso fin a su racha de 14 triunfos consecutivos y por tercera vez esta temporada perdió contra un top10, tras haber ganado otros ocho duelos contra rivales de esa clase.



Alcaraz no logró mejorar su techo en un 'Grand Slam' y se marcha igualando su actuación del pasado Abierto de Estados Unidos.



Zverev, tercera raqueta del mundo, consigue una victoria de peso, tras un torneo irregular. Por vez primera, el alemán puede apuntarse un triunfo contra un top10 en un Grand Slam, tras once fracasos.

