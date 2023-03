El español Carlos Alcaraz contó este martes una anécdota sobre la forma en la que se motiva en las horas previas a sus partidos. Y está relacionada con la música, el cine y con otro deporte: el boxeo.

Alcaraz ganó por 6-4 y 6-4 contra Tommy Paul y se citó con Taylor Fritz en los cuartos de final. Vengó con una gran actuación la derrota que Paul le había infligido el pasado verano en Montreal, en el único precedente.



"La clave fue que no ataqué todo el tiempo. Lo hice bien en la red, bien con la derecha, con el revés, con el servicio, hice un partido muy completo", dijo.



"Hoy estaba más relajado, en Montreal estaba más nervioso. Estoy feliz con la forma en la que jugué, lo pasé bien, sonreí todo el tiempo", prosiguió.

Carlos Alcaraz se desploma en la cancha apenas terminó la final del US Open. Foto: Ray Acevedo. Efe



Destacó además que tiene un buen vínculo de amistad con Paul fuera de la pista y se mostró convencido de que van a jugar "muchas más veces" juntos en los próximos años.

La motivación de Carlos Alcaraz: la música de Rocky

Alcaraz reveló que siempre escucha y canta "muy fuerte" junto a su cuerpo técnico las canciones de la película Rocky, en particular 'Eye of the tiger' de Survivor.



"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como 'Eye of the Tiger'", aseguró Alcaraz al acabar su partido de octavos contra Tommy Paul en el que se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami.



"Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho", agregó en la mesa de 'Tennis Channel', dueña de los derechos en Estados Unidos, con una sonrisa.

Survivor - Eye Of The Tiger pic.twitter.com/VgLUSuatSN — LianaMusic 🎧🎬💛💚🎸👠🍷💋 (@Music_Lianna) March 26, 2023

La historia de Rocky, la película que inspira a Alcaraz

La saga de Rocky comenzó en 1976, con la historia de un boxeador de origen italiano, Rocky Balboa, que recibió la oportunidad de pelear contra el campeón mundial, Apollo Creed. La cinta, protagonizada por Sylvester Stallone, ganó el Óscar a la mejor película ese año.

La pelea entre Balboa y Creed es una de las famosas del cine. Foto: Archivo particular



La historia de Rocky generó cinco películas más, a las que se agregó un spin off, Creed, que cuenta la historia del hijo de su rival y luego gran amigo, quien nació de una relación extramarital y que comienza su carrera en el boxeo tras salir de la cárcel.



Creed también ha sido una saga exitosa y este año salió una tercera película basada en este personaje.



