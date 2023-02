“Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante”.



Ese fue el mensaje que la tenista Carla Suárez, una de las mejores en la historia de España, publicó el primero de septiembre de 2020 para informarle al mundo que había sido diagnosticada con un linfoma de Hodgkin, cáncer que afecta al sistema inmunológico.

Hasta entonces, la mujer que llegó a ser la sexta mejor del mundo en 2016 tenía previsto colgar la raqueta esa misma temporada. Pero, con el dictamen médico que surgió después de creer que las náuseas y los dolores correspondían al coronavirus que tenía enclaustrado al mundo, todo cambió.



Entonces, impulsada por el deseo de no ser recordada por despedirse en camilla, afrontó con optimismo una recuperación que el 22 de abril de 2021 culminó con una sonrisa contenida en dos palabras: “¡ESTOY CURADA”.



A partir de ahí, pasaron tan solo 40 días para que Suárez, dueña de uno de los mejores revés a una mano que ha visto el tenis femenino, reapareciera en una pista. Y lo hizo en el polvo de ladrillo de Roland Garros, el Grand Slam en el que debutó y llegó hasta los cuartos de final en 2008 para decir presente en la élite del deporte.



Con una derrota que nada importaba, y que no pudo ser vista por los aficionados franceses que celebraron sus golpes en 11 ediciones anteriores por cuenta de un toque de queda sanitario en París, Suárez quiso seguir. Tan así que, apoyada en el gran esfuerzo que hizo para ponerse a punto tras la enfermedad, jugó cuatro torneos más hasta decirle adiós a la competencia profesional. Una batalla a tres sets para noviembre de 2021, vistiendo los colores de España, en la Billie Jean King, marcó su última aparición.



Desde ese instante, como lo soñaba antes del linfoma, Suárez ha podido dedicar la mayor parte de su tiempo a su familia. Y en medio de sus labores como comentarista de televisión y columnista del diario ‘El País’, está cumpliendo el sueño de tener un hijo junto a su pareja, la futbolista Olga García.



Este sábado, en el Día Mundial contra el Cáncer, Carla Suárez habla con EL TIEMPO. En la charla, una mirada a las lecciones que le dejó pasar por la enfermedad.



(Puede leer: La historia que sostiene a Luis Marquínez como titular de la Selección Colombia).

'El cáncer me cambió la vida'

Facebook Twitter Linkedin

Carla Suárez, tenista española. Foto: Héctor Fabio Zamora, EL TIEMPO.

En estos días se cumplen dos años de su última quimioterapia… ¿cómo ve a hoy el proceso por el que pasó?

Mi experiencia con el cáncer fue un proceso realmente nuevo. Por suerte, desde el primer momento mi cuerpo reaccionó muy bien al tratamiento y pude tener una vida completamente normal durante varios días. Eso, sin dudas, me ayudó anímicamente y físicamente a llevar mejor el proceso.

En una entrevista decía que algo podría tener de parecido el cáncer con el tenis…

Sí, el tenis es un deporte individual y todo lo que piensas influye, con la enfermedad también estás tú a nivel personal que eres la única que sabe por los dolores que estás pasando.

Es uno con uno mismo…

Síii, además se asemeja al tenis un poco en esos días que notas molestias físicas y estás más cansada, esos días tienes que intentar estar lo más activa posible y en el tenis también pasa, esos días que hay cansancio y aún así tienes que salir a la pista y competir contra una rival que tiene el mismo objetivo que tú.

Susan Sontag hablaba de no tratar la enfermedad como una lucha o una batalla, pero muchos lo siguen haciendo... ¿qué piensa usted?

Así es, uno contra la enfermedad no tiene que luchar, tiene que esperar a que el tratamiento haga efecto y confiar en todo lo que los médicos te aconsejan. El tenis es otra cosa…

Uno contra la enfermedad no tiene que luchar, tiene que esperar a que el tratamiento haga efecto y confiar en todo lo que los médicos te aconsejan. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo sobrelleva un atleta de alto rendimiento el hecho de padecer una enfermedad como el cáncer en plena carrera deportiva?

Uno no piensa que no va a enfermar por hacer deporte, como tampoco en el día a día pensamos que vamos a enfermar. Evidentemente el deporte te puede ayudar a estar más sano pero eso no quiere decir que te vayas a salvar de cualquier enfermedad. Yo pienso que es una cuestión biológica y de cada cuerpo, hay gente que ha hecho deporte toda su vida y enferma y personas que llevan fumando toda su vida y nunca tendrán cáncer de pulmón.

A cualquiera le puede pasar…

Claro, hay que pensar que cualquiera puede estar expuesto a poder enfermar pero lo cierto es que una nunca piensa que le puede tocar.

En su caso, como en tantos otros, la ilusión detrás del retiro del tenis era pasar más tiempo con la familia… y ahora va a ser mamá. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que abandonó el circuito profesional?

Ha cambiado mucho, ahora no tengo responsabilidades con mi equipo ni con mi entorno, no tengo un horario fijo y no tengo la rutina de tener que ir al gimnasio cada día o tener que viajar por todo el mundo para competir. Ahora estoy más tiempo en casa con la familia, con los amigos y sobre todo ahora cuidándome de cara al embarazo que estoy teniendo.

¿El cáncer modificó en algo su forma de ver la vida?

El cáncer te abre los ojos sobre todo a nivel sanitario, conoces otros campos y sobre todo eres consciente del esfuerzo que hace todo el sector sanitario por ayudarte, todos hemos visto eso también por desgracia por culpa del covid. Ellos se dejan la vida por averiguar qué pasa, por investigar que es lo mejor y se dejan la vida por cuidarte. El cáncer me cambió la vida porque me enseñó a vivir más el presente y no hacer tantos planes de futuro. Me enseñó a disfrutar de lo que realmente yo quería disfrutar.

El cáncer me cambió la vida porque me enseñó a vivir más el presente y no hacer tantos planes de futuro FACEBOOK

TWITTER

Ahora es comentarista y columnista…

Síi, aunque a decir verdad el cáncer poco me ha enseñado a la hora de escribir o comentar. Pero este nuevo oficio eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo y me va gustando.

¿Con qué sueña Carla Suárez a sus 34 años?

Mi propósito a día de hoy es cuidarme y formar una mi familia. Estoy en un proceso de cambios y espero que la experiencia sea bonita a final de todo, es lo que quiero.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

​PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

Más noticias de Deportes