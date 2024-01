Camila Osorio, debut y despedida en el Abierto de Australia 2024

María Camila Osorio 🇨🇴 iba ganando el primer set 5-1 después de haber quebrado 2 veces



El set terminó 5-7 a favor de la 🇩🇪 que no se rindió, le quebró 3 veces y le volteó el set ☠️🎾



NO. TE. LO. PUEDO. CREER🥶



Pero no importa, si no se sufre no es Colombia

VAMOS CAMI 🫶🏼🇨🇴🎾 pic.twitter.com/tNVnHnVNRD