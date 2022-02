Después de un mes de haber caído contra Naomi Osaka en el Abierto de Australia, Camila Osorio regresó a las canchas y pareció que no hubiese estado inactiva más que escasos días.



(Le puede interesar: Este es el 11 ideal de futbolistas de la Liga BetPlay, según Acolfutpro)



Este martes, en el Abierto de Guadalajara, la cucuteña venció a la bulgara Viktoriya Tomova (105) apoyada en su servicio por parciales 6-4 y 6-3 en el juego de la primera ronda. Este es el primer triunfo de Osorio en 2022 y el 30 en su carrera como profesional. Además, fue su victoria de estreno como número 45 del ránking de la WTA.



(Además lea: Millonaria multa a exdirector de Coldeportes por desfalco en J. Nacionales)

Las palabras de Osorio

Facebook Twitter Linkedin

Camila Osorio. Foto: WTA 250 Guadalajara

"Estoy feliz por esta victoria. Tuve un comienzo de año muy difícil. Primero fue el covid y luego la lesión. Esta victoria significa mucho para mí", fue lo primero que dijo Camila Osorio al termino del juego.



Luego, manifestó sentirse contenta con su servicio. Y no es para menos. En el juego de este martes ganó el 80% de los puntos en los que sirvió.



(No deje de leer: Champions League: Juventus no pudo con Villarreal)



En la siguiente ronda enfrentará a la estadounidense Hailey Baptiste. Lo más seguro es que el partido sea el jueves, pero todavía no hay horario confirmado.

DEPORTES