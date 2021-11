¿Superó ya Camila Osorio la historia de Fabiola Zuluaga?

Las historias de Fabiola Zuluaga y Camila Osorio se escriben por aparte pero siempre llegan a puntos comunes que hacen frecuentes las comparaciones.



Ambas son cucuteñas, a Fabiola la entrenó Ricardo Sánchez, actual entrenador de Camila, y comparten varios récords históricos del tenis colombiano en la WTA.

Los números de Zuluaga

En sencillos, el resultado más importante que tuvo Colombia fue la semifinal de la cucuteña Fabiola Zuluaga en el Abierto de Australia de 2004. Foto: AFP

Zuluaga es catalogada como la mejor tenista colombiana de la historia y sus números la respaldan. Una semifinal del Australian Open, cinco títulos WTA y un historial de victorias importantes contra jugadoras del top 10 del mundo como Jelena Jankovic, Mary Pierce, Samantha Stosur, Jennifer Capriati, Elena Dementieva y Nadia Petrova, entre otras.



Dentro de esas top 10 también está la victoria más importante del tenis femenino para Colombia: en el 2000, en cuartos de final del Masters de Roma, la cucuteña venció a la tenista francesa Nathalie Tauziat, entonces sexta clasificada de la WTA, por 3-6, 6-0 y 6-4.



Es aquí donde se cruzan los caminos de Osorio y Zuluaga de nuevo. En este 2021, en el cierre de su primer año como profesional, Osorio logró su victoria más importante e igualó la marca de Zuluaga: venció en la primera ronda del WTA de Tenerife a la ucraniana Elina Svitolina por 5-7, 6-3 y 6-2.



En Tenerife, Osorio que cerró su temporada 2021 como la 54 del mundo, igualó un récord más de Zuluaga: llegó a ser la segunda colombiana en jugar dos finales WTA en el mismo año (perdió la de Tenerife y ganó la de Bogotá, su primer título).



También logró con su ránquin ser la cuarta colombiana mejor posicionada en el mundo. Tiene por encima a Isabel Fernández de Soto (43), Catalina Castaño (35) y Fabiola Zuluaga (16).



Una relación de admiración

Camila tiene más talento que Fabiola. Lo que pasa es que Fabiola tenía un saque y unos golpes muy potentes FACEBOOK

TWITTER

"Admiro mucho lo que hicieron todas. Para mí ellas fueron los referentes, me acuerdo mucho de Mariana (Duque). A Fabi no la vi jugar, la veo ahora en YouTube. Eso me ayuda para creer, sobre todo lo de Fabiola. Una tenista de Cúcuta, no le tienen mucha fe a eso. En lo que ha pasado digo que nada es imposible. Si quieres y te lo propones, lo puedes conseguir", dijo a EL TIEMPO Osorio después de terminar su temporada 2021.



Por su parte, Ricardo Sánchez, que entrenó a Zuluaga y lo hace con Osorio, aseguró que Camila va en camino a superar a Fabiola.



"Siempre la comparan (a Camila) con Fabiola. Fabiola vivía en Bogotá y entrenaba en Bogotá. Nosotros no, nosotros vivimos en Cúcuta", dijo Sánchez a EL TIEMPO.



"Camila tiene más talento que Fabiola. Lo que pasa es que Fabiola tenía un saque y unos golpes muy potentes. Camila es como un jugador de poker, tiene muchas cartas en el bolsillo. Ahora está empezando a utilizar esas armas. Cuando yo llegué a Colombia, ella (Camila) era la campeona del US Open Junior, pero no tenía un patrón de juego. Corría, defendía, dejaba ir el pecho en todos los partidos, pero no tenía un sistema en todos los partidos", concluyó el entrenador español después de que Osorio ganara en Bogotá, en abril, asegurando que su meta es llevar a Camila al top 10 del listado de la WTA.



Si bien el tenis de Camila la ha llevado en muy corto tiempo a acercarse a lo que hizo Fabiola, aún tiene mucho trabajo por hacer, aunque si el alza de su rendimiento sigue en la misma forma como cerró el 2021, tiene grandes chances de igualar a Zuluaga y superarla.



Hugo Santiago Caro Jiménez

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @HugoCaroJ