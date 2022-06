El debut de Camila Osorio frente a la belga Elise Mertens en Wimbledon no fue el esperado. La cucuteña mostró un gran desempeño en el primer set, cayó en el segundo y en el tercero debió retirarse debido a una lesión a la altura de su cadera.

Osorio, quien llegó hasta la tercera ronda el año pasado, tuvo un resbalón llegando a la malla en el último punto del sexto 'game'. Luego, no se pudo levantar por sus propios medios. Personal del torneo se acercó a asistirla, pero finalmente fue su rival quien la ayudó a levantar.



El partido finalizó 1-6, 6-2, 4-2.



Hasta el momento no se conocen detalles de la gravedad de su lesión.



Osorio, desconsolada

Osorio, en Bogotá. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO

Camila Osorio se retira lesionada de Wimbledon. Una pena… pic.twitter.com/reg484hUaH — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) June 27, 2022

De esta manera, Osorio da por terminada su gira de césped con resultados muy lejos de los esperados. En los torneos de Nottingham, Birmingham, Eastbourne y Wimbledon se despidió en primera ronda.



Su última victoria fue en Roland Garros.

Lágrimas en Camila antes de abandonar el partido. Hoy estaba haciéndolo bien y termina de esta manera.



Es una verdadera lástima. pic.twitter.com/tqrRVx5865 — Fabián Valeth O. (@fabianv_) June 27, 2022

Resta esperar el progreso de la salud de Osorio para conocer cuándo se dará su regreso a las canchas.

