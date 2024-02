Camila Osorio, baja en próximos torneos por enfermedad: 'Llevo días en cama'

La colombiana Camila Osorio, número 101 del mundo, dijo adiós este jueves al torneo femenino de Cluj-Napoca (Rumanía), sobre pista rápida, al caer en segunda ronda ante la checa Karolina Pliskova (n.78), que se impuso por 6-2 y 6-1, en menos de una hora. Pliskova se enfrentaba por primera vez a Osorio.

La jugadora colombiano, luego de esta derrota, reveló que no se encuentra bien de salud a causa de influenza, lo que le impedirá estar en los próximos torneos que tenía programados.

Camila Osorio.

A través de sus redes sociales, Camila expresó que ha tenido tos y dolor en el cuerpo, desde el día de su derrota en Cluj.



"Lamentablemente no voy a poder jugar los próximos torneos. El día de mi partido aquí en Cluj me levanté con tos y dolor en el cuerpo, hice un esfuerzo máximo al entrar a competir y al día siguiente me levanté con fiebre y escalofríos, me hicieron una prueba y tengo influenza", dijo en principio la tenista cucuteña.



"Llevo unos días en cama pero vamos a recuperarnos para llegar con toda a la gira de USA", agregó.

Lamentablemente no voy a poder jugar los próximos torneos. El día de mi partido aquí en Cluj me levanté con tos y dolor en el cuerpo, hice un esfuerzo máximo al entrar a competir y al día siguiente me levanté con fiebre y escalofríos, me hicieron una prueba y tengo influenza 🫠🤧 — Camila Osorio (@CamiOsorioTenis) February 10, 2024



