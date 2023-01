Camila Osorio no es la excepción a la regla. En el circuito actual del tenis femenino, el cual abandonó la australiana Ashleigh Barty hace un año siendo la jugadora número uno por buscar su desarrollo personal, está claro que prima el bienestar propio por encima de la exigencia deportiva, como lamentablemente no lo fue en otros tiempos. Y la cucuteña, la mejor raqueta femenina de Colombia, a sus 21 años es consciente de eso.

Osorio vivió en 2022 una temporada llena de altibajos. Un arranque promisorio en los primeros torneos en México, que la llevó a ser la número 33 del ranking mundial, terminó diluyéndose con una batalla contra su propio cuerpo en la Copa Colsanitas, en Bogotá. Luego, sin contar su duelo ante la china Qinwen Zheng en San Diego (EE. UU.), la flauta no le volvió a sonar. Y no lo hizo porque su dueña no estaba bien.



Así se lo confesó la tenista a EL TIEMPO, antes de arrancar su 2023 en el Abierto de Australia, en el cual espera empezar el camino de vuelta al placer por jugar.



Camila Osorio se deja la piel

Camila Osorio Foto: Francisco Guasco. Efe

Dio por terminada la temporada pasada antes de lo previsto por enfermedad y este año se bajó del primer torneo por una sobrecarga... ¿Cómo está?

El año pasado, al final, fue un malestar general por el que no fui a Colina (Chile), donde era el último torneo. Este año fue una leve molestia para el torneo en Hobart, y jugar así no está bien. Hoy ya estoy mucho mejor.

2022 fue el año en el que alcanzó su hasta ahora mejor puesto en el ranking, 33 del mundo...

Eso fue increíble. Cuando se dio lo del mejor ranking, venía de muy buenas semanas en México, me sentía genial y estaba jugando bien. Después de esa final en Monterrey, fue muy bueno verme adelante, alcancé ese ranking y en principio me sentí muy bien. Lamentablemente, vinieron lesiones y otras cosas que me impidieron mantenerme, pero me siento muy agradecida por lo que aprendí y estoy aprendiendo.

¿Cómo ha sobrellevado las lesiones?

Las lesiones han sido bastante frustrantes. Mentalmente es muy duro porque sentía que iba a dar el paso, pero el cuerpo no me respaldaba. El año pasado llegó un momento en el que me quejaba mucho, y yo no soy así. Comencé a trabajar mucho en la parte física, con acompañamiento del fisioterapeuta, y aunque los resultados no se nos dieron al comienzo, logré ganar confianza. Para final del año pasado, en la gira en Estados Unidos, conseguí superar la barrera mental de temerles a las lesiones y solté más el tenis. Por fortuna, cerré la temporada sin dolores y ahora espero seguir así.

¿Por qué cree que no pudo mantener el empuje del comienzo durante todo el año?



El tenis es mental. Para aprovechar los momentos del partido, hay que tener mucha confianza. Creo que mientras más cosas me iban pasando, más iba perdiendo. El tema personal no fue fácil. Falleció mi abuelo en pleno torneo, en Birmingham, y yo le dije a mi mamá: ‘Regresémonos’, y ella me dijo que no. Igual, mentalmente no logré estar centrada. Es cierto que fue mi segundo año como profesional, pero tengo que encontrar, sí o sí, mi regularidad. No es solo llegar, hay que mantenerse. No es jugar una semana como una del top y luego no...

No debió de ser fácil jugar mientras lidiaba con la partida de su abuelo...

En el momento, la verdad no sabía qué hacer. Yo decía: ‘Quiero ir’, ‘quiero verlo’, pero recordé la experiencia de mi abuelita, que falleció hace cuatro años, y yo me dije: ‘No quiero volver a vivir esto, ver a una persona que amo así, que ese sea mi último recuerdo de él, no’. Aunque pensé en devolverme, yo veía mal a mi mamá y pues, me repetía: ‘Debo ser fuerte porque ella debe verme bien’. El ambiente fue muy duro y difícil, no sé cómo lo logré.

Para entonces también cerró un ciclo después de casi tres años con el entrenador Ricardo Sánchez. ¿Por qué abrieron caminos?

Con Richie nos fue muy bien y estoy agradecida por todo lo que hicimos y trabajamos. La dedicación de él es increíble y siempre le estaré agradecida, pero se cumplió un ciclo, y ambos decidimos no seguir más. Pasaron muchas cosas en mi vida y necesitaba tomarme un aire de todo, necesitaba respirar un poco, con tantas cosas en la cabeza nada fluye. Igual, lo que ha hecho Richie conmigo y con el tenis colombiano ha sido increíble, le aprendí mucho.

Luego estuvo acompañada algunos días por el francés Romain Deridder... ¿cómo fue esa experiencia?

Fue algo diferente, pero me sentí muy bien. Es francés y entonces me tocaba hablar en inglés. Yo me sentía super-top ‘gastando’ el inglés (risas), pero hablando en serio: fue muy chévere. A él le gusta pasar mucho tiempo en cancha y está siempre dispuesto a ayudar

¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo oficializó como su entrenador?

Finalmente me decanté por Albert (Costa), un extenista con mucho recorrido y conocimiento para aportarle a mi carrera.

Ahorita está con coach internacional y patrocinador internacional... ¿qué puede faltar para consolidarse como una top del mundo?



En tenis, creo que todo. Lo que me ha hecho ganar ha sido mucho la garra, el no dar nada por perdido, pero ya soy consciente de que debo jugar un tenis más agresivo, tengo que salir más del fondo, no puedo correr detrás de la línea y defender. En los últimos torneos del año pasado empecé a tirar un poco más, cosa que antes no hacía, entonces yo creo que debo pasar de defensa a ataque. Claro que no soy gigante, como las otras jugadoras que miden 1,85 y su saque va a mil por hora (risas), pero debo explotar mis armas, moverme más que lo que se mueven ellas, potenciar mucho más el saque, entre otras cosas.

El saque ha sido uno de esos puntos por mejorar...



Pero mira que el saque es un tema de mucha confianza, cuando estoy tranquila saco bien, pero cuando no... (risas). Hay que ser consistente y más agresiva. Claro que la parte mental debo seguirla trabajando, ya empecé con psicólogo y hay que esperar que todo se vaya dando

¿Cómo ha sido ese trabajo con el psicólogo?



La verdad, uno puede tener los mejores profesionales al lado, pero si uno no cree en uno, y hace por sí mismo, de nada sirve. Llevó muy poquito con él, tiene experiencia con otros deportistas y confío en que nos vaya bien. Es chévere tener una voz que te dé confianza, que te impulse a creer, porque no es lo mismo que te lo diga tu mamá, tu hermano... ¡que alguien de afuera! (risas). Él también cree mucho en Dios y eso es lo principal para mí, entonces es genial.

¿Se siente bien con cómo fue su 2022?

Ufff, en cuanto a títulos y eso, no me había puesto ninguna meta antes de empezar. El año pasado me dije: ‘Quiero ganar títulos y subir en el ranking’, pero nada puntual; en cambio, para el 2021, me dije: ‘Quiero estar en el top 100’. Y lo logré. Es bueno ponerse metas para ir por ellas. No me siento mal porque logré salir de un bache mental y emocional que tuve, pude seguir y sonreír otra vez, que llevaba tiempo sin hacerlo. En cuanto a resultados, no fue lo mejor, pero en general aprendí mucho para hacerme más fuerte.

¿Y este año cuál es la gran meta?

Mi meta este año es estar entre las 20 mejores del mundo y pelear los títulos. Quiero pelear los trofeos y ganar los grandes, eso es lo que pienso hacer.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

