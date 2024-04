Camila Osorio pone en el limbo su participación tras arranque triunfal de Colombia

No está asegurada la participación de Camila Osorio con el equipo de Colombia en el Grupo I Zona Américas de la Billie Jean King Cup, a pesar de conformar la nómina del capitán Alejandro González.

"Voy a esperar un poco para tomar la decisión de jugar, lo que he dicho es que tengo una sobrecarga en los isquiotibiales", dijo la colombiana que viene de conquistar el WTA 250 de Bogotá.

Camila Osorio Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

Estoy acá porque quiero estar presente, porque es mi país y quiero apoyar. No es porque no quiera estar, simplemente porque no quiero arriesgarme a lesionarme

Este miércoles será un día clave, la mejor raqueta de Colombia (63 de la WTA) se va a practicar una revisión médica tras dos días sin entrenar, para determinar el estado de la sobrecarga y si hay posibilidades de jugar, quiere cuidarse una lesión muscular.

"Estoy acá porque quiero estar presente, porque es mi país y quiero apoyar. No es porque no quiera estar, simplemente porque no quiero arriesgarme a lesionarme”, declaró la jugadora que en un primer momento afirmó en varios medios de comunicación que no estaba segura de jugar con el equipo, pero sorpresivamente entró en la nómina nacional.

Camila Osorio Foto:Oficina de prensa Copa Colsanitas Compartir

"Mi equipo me recomendó no jugar el Billie Jean, por el tema físico, he sufrido mucho por lesiones, terminé con cargas en las piernas y en los próximos meses tengo una gira en Europa, así que tendré que descansar", señaló en Win Sports.

Sobre su actualidad, tras consagrarse campeona de la Copa Colsanitas Zúrich 2024 declaró: "En este momento estoy con confianza, con partidos adaptados a la altura, pero hay que ver otras cosas, es polvo de ladrillo pero es otra cancha, llevo dos días sin jugar, sin entrenar. En este momento son muchas cosas, no se si esto pueda jugar a favor o en contra".

Arranque victorioso

Colombia tuvo ayer un debut triunfal en la Billie Jean Kings Cup y con la mirada de Camila OsoriO en la tribuna. El equipo capitaneado por Alejandro González ganó 3-0 su confrontación contra Ecuador. En la cancha central del Club Los Lagartos de Bogotá, Yuliana Lizarazo derrotó por 6-0 y 6-1 a Tania Isabel Andra. En segundo turno, la barranquillera María Paulina Pérez superó a Camila Romero por parciales de 6-0 y 6-1.

La jornada se cerró con broche de oro tras la victoria en dobles de Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez por 6-2 y 6-1 contra Tania Isabel Andrade y Camila Romero.

Hoy Colombia se mide contra Chile en la cancha central.

