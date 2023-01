La colombiana Camila Osorio tuvo este martes el partido más desafiante de su carrera. La tenista cucuteña enfrentó a la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, con el sueño de dar el batacazo, pero cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Osorio llegó después de convertirse en la segunda colombiana en ganar un partido del cuadro principal de los cuatro grand slam, tras derrotar a la húngara Panna Udvardy en cuestión de una hora y 20 minutos. Swiatek lo hizo luego de ganarle a la alemana Jule Niemeier a pesar de tener uno de sus peores días.

Derrota en segunda ronda

Camila Osorio en acción en Australia.

Camila, que jugó en el Rod Laver Arena con un vendaje en la parte superior de la pierna derecha, no pudo contener el ritmo de la número uno.



Camila logró tres quiebres en el partido. Se tomó confianza en el segundo set, pero finalmente se vio superada con parciales 6-2 y 6-3.



"Fue duro, ella no se da por vencida. Fue duro pero seguí activa y lo pude cerrar", dijo la polaca tras su victoria.



La colombiana tuvo dos doble faltas, el 36 por ciento de puntos ganados en el primer servicio, ante un 62 por ciento de su rival. Tuvo, además, 16 puntos ganadores, contra 19. Osorio tuvo 14 errores no forzados contra 16.





