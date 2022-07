Los malos resultados en los últimos meses de la tenista colombiana Camila Osorio obligaron a la cuerda de la jugadora a dejar de lado al entrenador, Ricardo Sánchez.

Osorio no ha dado pie con bola en los meses anteriores, aquejada de las lesiones y de algunas malas determinaciones.



(Piqué: inesperada reacción al escuchar los abucheos y gritos de '¡Shakira!')

(Egan Bernal podría perder liderato en Ineos: contratación bomba)

No es una temporada buena



La cucuteña, que este año no ha tenido un buen rendimiento, no ha estado a la altura de las dos temporadas anteriores y no ha cumplido sus objetivos.



Camila Osorio esperaba mejor resultados en los grand slam, pero no ha sido así y se ha ido del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon por la puerta de atrás.



De igual manera, no pudo defender el título en la Copa Colsánitas, pues se vio obligada a irse del torneo, cuando jugada el partido de la semifinal.

Sentido mensaje



Todo lo anterior ha precipitado el adiós al DT, que la acompañó en los últimos años y que la llevó a lo más alto.



En un mensaje, Osorio advirtió que estaba en Estados Unidos lista para afrontar otra faceta en su carrera como tenista y le agradeció a Sánchez por su labor.



“Ya me encuentro en Estados Unidos terminando mi preparación para la gira previa al US Open”, dijo.



Y agregó: “Aprovecho para darle las gracias a Ricardo Sánchez por 2 años muy positivos en mi carrera”.



(¿Nairo Quintana es el mejor colombiano en la historia del Tour de Francia?)

(Luis Díaz perdería a otro compañero en el Liverpool)



Deportes