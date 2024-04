Camila Osorio, en riesgo de quedarse sin ir a los Olímpicos: Federación duda del cumplimiento de los requisitos

Camila Osorio sigue sin aparecer con el equipo de Colombia en la Billie Jean King Cup y su convocatoria al equipo genera algo de polémica. Una fuente consultada por EL TIEMPO explicó que su presencia sería solo una estrategia para estar en los Juegos Olímpicos, ya que necesita cumplir con los requisitos de elegibilidad que pide la ITF y WTA, entre ellos jugar dos veces en los últimos dos años del ciclo olímpico con su equipo nacional.

“Es incongruente lo que dijo (al poner en duda su participación) con lo que hizo, pero hay un trasfondo. No había cumplido con el requisito de jugar dos veces, solo había jugado una, le falta una confrontación representando a Colombia para que el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Tenis la inscriba”, señaló.

Camila Osorio

Pero la cucuteña acusa una sobrecarga muscular tras su participación en el WTA 250 de Bogotá que ganó y por eso no ha jugado en los dos partidos de Colombia.

“Lo que está haciendo es cumplir con la regla diciendo que está acompañando al equipo... A Camila se le necesitaba contra Chile, si ella quiere apoyar al equipo debería jugar”, explicó.

Y agregó que el Comité y la Federación tienen bajo su potestad negarle ese aval a París 2024. “Si ella no quiere jugar, que no juegue pero se arriesga a las consecuencias. El día de mañana no se vayan a sentir mal si deciden no convocarla porque es desgastante rogar para que juegue”.

De hecho, la Federación Colombiana de Tenis le envió este mismo miércoles una carta a Camila Osorio en la que pone en duda el cumplimiento de la tenista de los requisitos para estar en la olimpiada "debido a su participación efectiva o no en los certámenes relacionados con la Billie Jean King Cup", dice la carta.

"Así las cosas, le ratificamos que esclarecer definitivamente esas dudas está en manos de la de la Federación Internacional de Tenis y no de esta Federación nacional", agrega. El documento es firmado por el presidente de la Federación Colombiana, Pablo Felipe Robledo del Castillo.

Camila Osorio

Derrota contra Chile

El equipo de Colombia, capitaneado por Alejandro González, perdió 2-1 contra Chile en la segunda jornada de la Billie Jean King Cup. En el primer turno, Yuliana Lizarazo le remontó el juego a Antonia Vergara y ganó por 6-1, 6-4 y 7-5.

María Paulina Pérez perdió su partido por 1-6 y 3-6 contra Daniela Seguel. En dobles, la pareja colombiana perdió contra Geraldine Gerald y Fernanda Labrana por 1-6 y 6-7 (4). Hoy, Colombia vs. Perú en la cancha central del Club Los Lagartos (10 a. m. TV de Win).

