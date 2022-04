No son buenos días para el tenis femenino en el país. Todavía con los ecos de la eliminación de Camila Osorio en semifinales del WTA 250 de Bogotá, tanto por su lesión como por la falta de pie que tuvo en la defensa del título, este fin de semana el equipo de Colombia cerró una presentación más que discreta en la Billie Jean King Cup, que se disputó en Ecuador.

La incertidumbre reina en el tenis femenino del país

Facebook Twitter Linkedin

El equipo de Colombia, comandado por Fabiola Zuluaga. Foto: Fedecoltenis

Con la ausencia de Osorio, quien es la mejor raqueta colombiana a una distancia excesiva de sus compañeras, y la de Emiliana Arango, la número dos, quien ha sufrido en demasía por las lesiones, Colombia llegó a Salinas, la capital del sol ecuatoriano, y se nubló por la falta de brillo. De nueve partidos jugados en el Grupo A, tan solo se ganaron tres.



En el debut contra Argentina, un seleccionado cuyo promedio de edad no llegaba a los 20 años, Colombia, con nombres de mayor experiencia, cayó en los tres partidos de la serie. Luego, con Guatemala, un país que no cuenta ni siquiera con una representante entre las primeras 1.000 del ranquin WTA, las colombianas respondieron a la lógica y ganaron sus tres juegos. Aun así, a la barranquillera María Fernanda Herazo, la cuarta mejor del equipo, le tomó más de dos horas vencer a Andrea Weedon, quien es la número uno de las centroamericanas, pero con mucho menos peso en su trayectoria profesional.



(Siga leyendo: ¿Cabal y Farah volverán a ganar un 'Grand Slam'? Esto dice su nuevo técnico).



En el último enfrentamiento, ante Brasil, el marcador volvió a ser certero: 0-3. Colombia tuvo que jugar por la permanencia contra Paraguay y evitar lo que pudo ser una caída al segundo grupo de la competencia después de 17 años en la categoría principal.

En resumidas cuentas, la presentación en Ecuador puso de relieve que en el tenis del país reina la incertidumbre.



¿Qué pasó con la generación actual, en la que solo hay una tenista compitiendo de verdad en la WTA? ¿Qué está fallando en el paso al profesionalismo de las tenistas, de 12 y 14 años, que brillan en los torneos juveniles y luego se pierden en el camino? ¿Hasta qué punto toda la responsabilidad de la formación de talentos en Colombia cayó sobre los hombros de las empresas externas y se desligó del manejo de la Federación Nacional de Tenis?



Tras el fracaso, algunos criticaron la convocatoria de Antonia Samudio como reemplazo de Osorio en el equipo, por venir de una lesión, y, además, ser hija del presidente de Fedecoltenis. Al margen de esa situación, la mejor respuesta sigue siendo un interrogante: ¿y si no era ella, a quién se hubiera llamado?



(Le recomendamos: El increíble cura futbolista que hizo un milagro en la Copa Libertadores).



Camila Osorio amanece hoy como la número 55 del mundo, tras no poder defender los puntos del título en Bogotá ni los de la semifinal de hace un año en Charleston. Su plan es recuperarse físicamente para reaparecer en el Masters 1000 de Madrid, que comienza en mayo. Entre tanto, siguen las preguntas: ¿y si no estuviese Osorio...? ¿De qué se hablaría?

Más noticias

Video: Tino Asprilla y sentidas palabras a Freddy Rincón en la funeraria

Alvaro Hodeg relata el vía crucis que vive desde hace cuatro meses

EL OJO DE HALCÓN



ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

@balagueraaa