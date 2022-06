La colombiana Camila Osorio se retiró de Wimbledon cuando iba 'break' abajo en el tercer set de su partido de primera ronda contra la belga Elise Mertens (1-6, 6-2 y 4-2 ret.).

La lesión de Osorio

Osorio, que el año pasado hizo tercera ronda aquí en el All England Club, sufrió un resbalón en el sexto juego del partido y no pudo continuar su encuentro ante Mertens.



Tras ganar el primer parcial con mucha contundencia, Mertens, que ha ganado diez partidos en Wimbledon y escaló hasta tercera ronda en 2019, comenzó a remontar, se apuntó con contundencia el segundo set y tenía ventaja en el tercero cuando llegó la caída de Osorio.



La colombiana, número 63 del mundo, sufre su quinta derrota consecutiva y se marcha de la gira de hierba sin victorias en esta superficie.

Camila Osorio se retira lesionada de Wimbledon. Una pena… pic.twitter.com/reg484hUaH — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) June 27, 2022

La tenista informó este martes que al parecer sufre de una distensión en el aductor. Esta tarde se someterá a nuevas valoraciones médicas.



"Una lástima. Me hubiese gustado terminar el partido. Me quedó con lo positivo, que me sentía jugando ya mejor. Hay que seguir trabajando. Han sido meses difíciles. Me alegra que pude competir varios torneos sin lesión, que es lo que me ha costado en los últimos dos años", explicó la tenista en un video compartido con los medios.

