La tenista colombiana Camila Osorio está viviendo sensaciones agridulces este lunes. Tras su derrota en la noche del domingo, en la final del Abierto de Monterrey, después de tener cinco puntos de campeonato, el gran aliciente de la cucuteña es que amaneció en su mejor lugar en el ranquin de la WTA: puesto 35.



Consciente de que el camino recién empieza, Osorio compartió su balance de la gira por Guadalajara y Monterrey. Todo, a escasos días de su debut en Indian Wells.

Las palabras de Camila Osorio

"Estoy muy feliz con todo lo que ha pasado esta semana. Creo que fue una buena gira en México. Lamentablemente ayer no se dio. Espero aprender mucho de esto y salir mucho más fuerte", comentó Osorio este lunes.



Sobre el singular momento que marcó el final del encuentro del domingo, frente a la canadiense Leylah Fernández, en el cual se suspendió el partido por los fallos de algunos focos de la cancha, Osorio dijo: "El apagón de ayer fue muy raro, no sé qué fue, pero ya pasó".



"Estoy feliz de haber avanzado un poco más en el ranquin y hay que seguir mejorando", añadió la colombiana, nueva número 35 del mundo.



"Gracias por el apoyo, porque estas últimas semanas he sentido un gran apoyo, y gracias por sufrir conmigo, aunque yo me divierto", concluyó entre risas.

Esta semana, a partir del viernes o sábado, Osorio tendrá actividad en el 'Masters' 1000 de Indian Wells. Todavía no hay fecha, hora ni rival confirmados.

