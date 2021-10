‘Le había ganado a la 6 del mundo, podía competir de tú a tú’: Osorio

El 2021 de Camila Osorio arrancó con un frustrado pase al cuadro principal del Australian Open: cayó en las rondas preliminares contra la francesa Clara Burel por 6-4 y 6-3. Sin embargo, diez meses después termina la temporada como la mejor tenista latinoamericana del mundo, seguida por Nadia Podoroska, de Argentina, que se ubica en el puesto 84 del listado.

Osorio consiguió en Bogotá su primer título WTA, ganándole a la eslovena Tamara Zidansek por 5-7, 6-3 y 6-4; llegó a otra final en Tenerife, donde perdió contra la estadounidense Ann Li por 6-1 y 6-4, además de conseguir también el triunfo más importante en lo que va de su carrera, contra la sexta mejor tenista del mundo, Elina Svitolina, por 5-7, 6-3 y 6-2. Estas dos finales se suman a las semifinales en Charleston y Belgrado.



Si bien la raqueta número uno de Colombia no logró entrar al Australian Open, consiguió cupo al Roland Garros desde las rondas previas y clasificó al cuadro principal del US Open (quedó en primera ronda) y Wimbledon (perdió en tercera ronda contra la segunda del mundo, Aryna Sabalenka).



Camila regresó a Colombia después de competir en Tenerife, torneo que se jugó la semana pasada, y desde Cúcuta, su tierra natal, habló con EL TIEMPO del gran rendimiento que tuvo en este 2021.

Un año inimaginable

María Camila Osorio Foto: Prensa Copa Colsanitas

¿Qué sensación tuvo después de quedar eliminada en Australia, en enero?

No puedo decir que en ningún momento me imaginé nada de lo que ha pasado, nada. Uno sueña estar en este lado, que pase esto y así. Pero cuando ya vives todo, solo piensas en qué momento sucedió todo. Hay cosas que uno sueña, pero se pasan y cuando suceden caigo en cuenta y digo ‘yo quería hacer esto, yo quería jugar contra tal. Yo quería estar en tal torneo’, cosas así. Lo estoy haciendo. Todo el año estuve en modo avión y ahorita que caigo en cuenta digo ‘Dios, qué bendición’.



Y si mira hacia atrás, ¿qué ve?

Me da risa. Pienso en lo que pensaba en ese momento. Decía ‘no, ahora qué voy a hacer, se acabó mi carrera’ –es broma–, pensaba que se me escapó esta chance, cuándo voy a volver a tener la oportunidad de jugar otro cuadro principal o estar en última ronda de un qualy. Pero Dios me dio la opción del siguiente grand slam (Roland Garros), de pasar la clasificatoria y poder tocar el cuadro principal de un grand slam. Uno a veces se afana mucho por las cosas y no es en el tiempo de uno, sino en el que Dios quiera. Para unos es suerte, para mí es Dios.



¿Qué sensación le deja hacer parte de la misma generación de Leylah Fernández y Emma Raducanu?

Yo estoy feliz de cumplir las metas que me he propuesto y ver que todas estamos ahí. Hace dos años jugamos entre todas los torneos júnior y cosas así. Ahora estamos viviendo todo esto, me da mucha felicidad este recambio. Ellas también trabajan y quieren estar en la cima. Es muy bonito y motivante.



¿Cómo vio a Raducanu en el US Open?

Jugó excelente, estaba muy suelta jugando ese torneo. Jugó un tenis muy bueno y nada, fue su torneo. Ella venía jugando muy bien, en Wimbledon se enfermó de la respiración, pero de resto venía jugando excelente. Ya la confirmación es el gran torneo que hizo, ganando desde qualys.



Naomi Osaka y Simone Biles son ejemplos de la importancia de la salud mental en los deportistas. ¿Cómo maneja la presión?

Lo importante es estar uno tranquilo. Debe ser muy difícil sentir ansiedad, depresión. Muchas cosas que te pueden afectar en la vida, no en el deporte. Yo no tengo problemas, me siento muy tranquila. Hay que prestarle atención y tener cuidado. Las redes sociales se prestan mucho para comentarios, no es tan bonito. Es triste perder un partido y que recibas cientos de comentarios diciéndote que eres mala o amenazándote. Ahora no les presto atención, al principio sí.



Uno va aprendiendo: yo era de las que me sentía mal y decía ‘yo no estoy haciendo nada malo, estoy practicando un deporte, lo que me gusta’. No entendía por qué me ofendían, me llegaba al corazón lo que muchas personas decían. Gané hace una semana y me estaban celebrando, ahora me dicen cosas feas. Así es esto, tengo que apagar las notificaciones cuando vaya a jugar torneos. Eso te hace más fuerte.



¿Cómo está su relación con Ricardo Sánchez, su entrenador?

Voy a cumplir dos años con él, nos ha ido bien. A mí me gusta y siento que lo que funciona lo debo mantener. Como en los restaurantes, si está lleno de gente, para qué cambiar. Así me siento con Richi, estamos tranquilos, hemos encontrado la forma de entendernos y es bueno porque están llegando los resultados. Hay que esperar a ver qué pasa.

La evolución en su juego

María Camila Osorio en Wimbledon 2021 Foto: AFP

¿Cómo cambió su actitud en la cancha con el ascenso que ha tenido en su carrera?

Siempre ha sido igual. Siempre ha estado ahí, pero depende mucho del partido. Hay veces en que estoy ganando muy tranquila y hay otros donde me envuelvo y quiero ganar, algo cambia en mí. Me gusta ver mis repeticiones y me pregunto por qué hago esas caras. Es algo que me nace en el momento y si me funciona, lo seguiré haciendo.



Su tenis también es más agresivo desde que ganó en Bogotá...

Yo quería eso, quería ser más agresiva para aplicar las variantes que me gustan. Me ha funcionado y lo he entrenado, tratar de quitarles tiempo a mis rivales cuando esté jugando. Mejorar todo, si quiero ser la mejor debo mejorar en absolutamente todo lo que pueda controlar física y mentalmente mi tenis. Hay que trabajar muchísimo, me faltan muchas horas en campo.



El cambio de júnior a profesional es fuerte, ¿cómo se siente al terminar?

Estoy cansada. Es mi primer año y tengo que prepararme mejor físicamente para poder aguantar este trote de viajar todo el año. La parte física es fundamental para evitar lesiones. Después de Wimbledon tenía muchas molestias en las piernas, eso me hizo parar. Por eso, no me preparé bien para la gira de pista dura y ahí es donde digo ‘bueno, tengo que tener cuidado’.



No puedo arriesgar una cosa por otra. En Tenerife tuve una molestia en el abdomen y decidí no jugar los torneos que faltan porque ya me quedó la experiencia de que si no estoy al 100 por ciento, no vale la pena entrar a una cancha. No voy a estar al nivel. Tengo que estar mejor para evitar estas cosas.



¿Cómo se sintió en la pista dura en los últimos torneos?

No siento que no la dominara, sino que no estaba lista. No es jugar por jugar, no puedes pretender llegar a ganar si no estás lista. Después fui agarrando más el ritmo, la velocidad de la pelota. Pero llegaban los partidos y me dolía porque estaba ahí, tengo chances y se me escapan. Tengo las ventajas para ir arriba en el set, para cerrar y no cerraba.



No sabía qué pasaba. Estaba ansiosa por eso. Sentía que iba a llegar y ya estaba ahí, estaba jugando bien, tenía que soltar y aprovechar las oportunidades. En Indian Wells jugué una bola rápida y una alta. Ahí hice un cambio, un compañero me dio una idea, lo consulté con Richi y lo practicamos. En Tenerife lo puse en práctica y me funcionó. Traté de pegar más derecha con el revés, estaba pegando más invertida, jugando alto en cancha dura. Tomaba la iniciativa y funcionó.

Le ganó a Svitolina, pero dice que la victoria contra Camila Giorgi fue su partido más intenso, ¿por qué?

¡Le pegaba durísimo! No entré con miedo, ya le había ganado a Svitolina, podía competir de tú a tú con cualquiera. Cuando entré le daba muy fuerte, sin punto medio. Iba a la máxima velocidad que daba. Era intenso, se fue arriba. Luego le saqué y remonté. Me estaba sacando en puros primeros saques. Luego bajó la marea y empecé a tomar chances. Fue durísimo.



Los números que dejó este año ya la ponen entre las mejores raquetas de Colombia en la historia, ¿esto qué le dice?

Estoy tranquila, feliz, viviendo mi sueño. Le doy todos los días gracias a Dios. Desde que tenía 6 años soñaba con ser profesional y aquí estoy, jugando y haciendo lo que me gusta. Cuando pasa todo esto me da mucha alegría. De alguna manera quiero más, me alegra, pero no es hasta acá. Se que tengo que trabajar diez veces más si quiero llegar a ser la mejor. Qué bonito, pero vienen más cosas.



Su nombre ya está con los de Fabiola Zuluaga, Isabel Fernández y Mariana Duque, ¿cómo es su relación con ellas?

Admiro mucho lo que hicieron todas. Para mí ellas fueron los referentes, me acuerdo mucho de Mariana. A Fabi no la vi jugar, la veo ahora en YouTube. Eso me ayuda para creer, sobre todo lo de Fabiola. Una tenista de Cúcuta, no le tienen mucha fe a eso. En lo que ha pasado digo que nada es imposible. Si quieres y te lo propones, lo puedes conseguir.



Hugo Santiago Caro Jiménez

Redactor de EL TIEMPO

​En Twitter: @HugoCaroJ