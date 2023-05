Terminó la primavera italiana para Camila Osorio. Este lunes, la mejor raqueta femenina del país cayó en los octavos de final del WTA 1.000 de Roma por doble 3-6 contra la brasileña Beatriz Haddad Maia, número 15 del mundo, en un partido en el que empezó bien, pero se fue diluyendo en medio de muestras de dolor en su espalda baja.

Osorio, eliminada del WTA 1.000 de Roma

Camila Osorio en su juego en Roma. Foto: AFP

Osorio empezó bien en el arranque del partido. A pesar de dos doble faltas en el inicio, logró sacarle jugo al revés a una mano para poder arañar varios puntos.



Luego, no consiguió defender su saque. Y, superada por la brasileña, terminó perdiendo 3-6 la primera manga.



En el segundo set, Osorio empezó a reportar molestias en la espalda baja, luego de que ya se pasara la mano por la zona en el primer set. Tras ser atendida, trató de revertir la tendencia. Sin embargo, su juego no la acompañó y Haddad Maia tampoco le dio mayor oportunidad. 3-6.



Beatriz Haddad Maia es la primera mujer sudamericana en llegar a los cuartos de final del WTA 1.000 de Roma, en más de dos décadas.



Osorio, si no llega ningún parte médico que lo impida, disputará en próximos días la 'qualy' de Roland Garros, que empieza en forma el 28 de mayo.

