Camila Osorio quedó eliminada en Roland Garros tras perder este miércoles por 3-6 y 6-7 ante la belga Elise Mertens, número 28 del ranquin mundial, en su juego de segunda ronda.

Camila Osorio, eliminada en Roland Garros

Camila Osorio. Foto: Cortesía del WTA 1.000 de Roma - Internazionali BNL d'Italia

La tenista cucuteña no empezó de la mejor manera su partido ante Mertens. Poco efectiva en su servicio, Osorio vio dilapidar sus opciones en el primer set.



Insegura en sus recepciones, la mejor raqueta de Colombia no pudo llevar el juego a una zona cómoda. En la mayoría de oportunidades tuvo que responder desde el fondo de la cancha, sin posibilidades de pelear en la malla. 3-6.



Ya en la segunda manga, mejor asentada, llevó a Mertens hasta el Tie-break. Allí, a pesar de su determinación, no pudo forzar el tercer set. 6-7 (3).

La colombiana, que había ingresado al main draw como Lucky Loser, no pudo con Mertens y cayó por 6-3 y 7-6 (3) en la segunda ronda de #RolandGarros. pic.twitter.com/XC8g1xAWtV — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 31, 2023

Lo que viene

Camila Osorio, bajo la lluvia en Roma. Foto: AFP

Mertens jugará en tercera contra la norteamericana Jessica Pegula, actual número tres del mundo.



Por su parte, de momento, Osorio aún no tiene confirmada su presencia en algún torneo venidero.

