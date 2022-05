La tenista checa Barbora Krejcikova, npumero dos del mundo y vigente campeona de Roland Garros, quedó eliminada en primera ronda tras perder este lunes ante la francesa Diane Parry por 1-6, 6-2 y 6-3, quien será la rival de la colombiana Camila Osorio en la segunda fase.

Krejcikova, ausente del circuito desde febrero por una lesión en el codo, se vio sorprendida por la jugadora francesa, número 96 del ranking, que fue de menos a más hasta llevarse la victoria, aprovechando los errores de su rival.



¿Con ventaja para Osorio?

La jugadora checa barrió de la pista a su rival en el primer set (1-6), pero la joven francesa de 20 años, se sacó los nervios de jugar en la Philippe Chatrier en el segundo y comenzó a hacer daño a la checa con sus golpes profundos y un resto efectivo.



"Siempre soñé con jugar en esta pista, llena de un público que me ha empujado a ir a por la victoria", dijo en la pista Parry, que se convirtió en la jugadora de más bajo ranking en eliminar a la N.2 del mundo desde que la holandesa Arantxa Rus (siendo entonces N.114) eliminase en 2011 a la belga Klim Clijsters en la tercera ronda del torneo parisino



Osorio superó este domingo por vez primera en su carrera la primera ronda de Roland Garros, tras derrotar a la francesa Harmony Tan, invitada por los organizadores, por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 22 minutos.



"Al principio estaba tensa y quería sacar la ansiedad de querer jugar. Poco a poco fui entrando al partido, no lo dejé ir porque hubo muchos quiebres al princpio. Me calmé, empecé a buscar un poco más y en el segundo set entré muy suelta y se dio el resultado", comentó Osorio.



Y agregó: "La verdad me gusta entrar a hacer mi tenis. Me gusta ver mucho tenis, pero mejor dejo que Richie (Ricardo Sánchez, su entrenador) lo vea y yo veo otros partidos".



