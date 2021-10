El año glorioso de Camila Osorio terminó en Tenerife

Camila Osorio cerró este domingo la última semana de competencia de 2021: perdió la final del Tenerife Ladies Open contra la estadounidense Ann Li por 6-1 y 6-4, en su segunda final de un torneo WTA del año y de su carrera.



Durante el partido, Osorio pidió varias veces asistencia médica. En los primeros minutos, por un corte en la mano derecha que requirió vendaje, y en los últimos instantes del compromiso, por una molestia abdominal.



Según informó su oficina de prensa, después de vencer el viernes a la china Zheng Saisai por los cuartos de final del torneo sintió una molestia abdominal que estuvo a punto de forzarla a abandonar la competencia.

Retomó su nivel

Camila Osorio en Tenerife. Foto: WTA Tenerife - Marta Magni

“La otra posibilidad presentada por el grupo de profesionales indicaba continuar su participación en Tenerife y bajarse de los torneos siguientes, decisión que finalmente fue la elegida por Camila”, afirmó el comunicado del equipo de la tenista.



En los últimos siete días, Osorio retomó el nivel con el que se destacó en el primer semestre del año, cuando ganó el WTA de Bogotá y llegó a dos semifinales más (Charleston y Belgrado).



La semana pasada inició como la tenista número 63 del mundo y logró el cuarto mejor escalafón para una raqueta colombiana, solo superada por Isabel Fernández de Soto (43), Catalina Castaño (35) y Fabiola Zuluaga (16).



Después de esto logró eliminar en la primera ronda de Tenerife a la sexta mejor tenista del mundo: Elina Svitolina, de Ucrania. Era la segunda miembro del top 10 que enfrentaba Osorio, pues en Wimbledon se enfrentó a Aryna Sabalenka, quien la eliminó en tercera ronda del grand slam.



“Fue una excelente semana, jugué partidos increíbles y mi nivel subió mucho comparado a lo que venía jugando. En cada partido di lo mejor, estoy motivada para lo que se viene. Tengo que seguir trabajando la parte física para que cuando lleguen estas instancias no me sienta cansada. Todos los partidos van a ser finales, tengo que estar cada vez mejor”, le dijo Osorio a la Federación Colombiana de Tenis al terminar el torneo de Tenerife.



Antes de esta semana en Tenerife, Camila venía de sumar cinco derrotas en pista dura y una sola victoria (en primera ronda del US Open contra la serbia Ivana Jorovic).

Cerca del 'top' 50

Con el rendimiento que tuvo en Tenerife, Camila ascenderá por lo menos diez posiciones más en el listado WTA, quedando en el puesto 53 de la clasificación de las mejores tenistas del mundo y, así como logró el cuarto mejor escalafón en la historia del tenis femenino en Colombia, podría ser la cuarta tenista colombiana en meterse entre las 50 mejores del planeta.



Un ascenso que seguramente continuará en 2022, el segundo año como profesional para Osorio, quien aseguró también que está motivada para participar en el Australian Open, el único grand slam cuyo cuadro principal no ha disputado, pues en 2021 llegó hasta primera ronda en Roland Garros, segunda en US Open y tercera en Wimbledon.



“Voy a descansar, después me voy a preparar para el año que viene. Ya creo que la idea de lo que teníamos planeado se dio acá. Es momento de prepararme, el año que viene va a ser mucho más exigente, mis metas van a ir mucho más altas. Ya probé lo que era ser profesional, es muy duro y exigente, tienes que estar muy bien físicamente para poder rendir. Me quiero enfocar en eso”, dijo Osorio sobre lo que se viene después de Tenerife para su carrera.



