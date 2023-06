La tenista colombiana Camila Osorio (número 81 de la WTA) se clasificó para la segunda ronda del torneo de Eastbourne, en hierba, tras imponerse este lunes a la estadounidense Shelby Rogers (46) por un doble 6-4.

Osorio avanza en Eastbourne

Camila Osorio, en Italia. Foto: Cortesía del WTA 1.000 de Roma - Internazionali BNL d'Italia

Camila Osorio siguió demostrando este lunes su gran adaptabilidad en césped, de la que ya había dado reafirmaciones al superar los partidos de la fase previa.



Ahora, en siguiente ronda, espera a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta del ranquin, o la china Qinwen Zheng, n.°24 del escalafón.

¡Más que firme en #Eastbourne! 🌿🇨🇴 Camila Osorio, proveniente de la qualy, avanzó a la segunda ronda tras vencer por doble 6-4 a Shelby Rogers.



🔜 Espera por Pegula o Zheng. pic.twitter.com/zXquf1ZRk1 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 26, 2023

La baja de Rybakina

Elena Rybakina. Foto: EFE

Además, la organización de este torneo preparatorio para Wimbledon anunció este lunes que la vigente campeona en el All England Club, la kazaja Elena Rybakina, número 3 de la WTA, no participará en la prueba por una "enfermedad viral" a menos de una semana del inicio de la gran cita de la temporada de hierba (del 3 al 16 de julio.



Rybakina ya tuvo que retirarse por enfermedad antes de disputar el partido de tercera ronda de Roland Garros. "No he dormido bien estas dos últimas noches, tenía fiebre y dolores de cabeza", dijo en la capital parisina.

*Con AFP