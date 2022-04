Camila Osorio se recupera de la lesión que la aqueja y que no la dejó defender con éxito en título de la Copa Colsánitas hace unas semanas en Bogotá.

Ese sábado, en el partido de semifinales, la tenista cucuteña, la mejor ranqueada de Colombia, fue víctima de molestias en el muslo de la pierna izquierda y perdió contra la brasileña Laura Pigossi por 7-5 y 7-6 (2).



Sabe lo que dice



“Estoy mucho mejor, recuperándome. Han sido meses duros porque he tenido muchas lesiones pero espero estar bien para competir en la gira de Europa”, dijo Osorio a RCN Mundo.



Y agregó: “En otra ocasión me hubiera retirado. Fue un poco irresponsable seguir jugando pero la verdad me quedé en cancha más por el público que me vino a animar, qué pagó su entrada, que me apoyaba en cada punto. Esa fue la razón por la que terminé mi partido pese a estar lesionada”.



La cucuteña sigue en casa recuperándose de las dolencias en busca de su mejor forma para volver a la competencia.



“Cada vez que vengo a Cúcuta me toca llegar a hacer terapia. Es duro parar, volver, parar volver. No solo sufre el cuerpo si no también la parte mental. He aprendido de esto y quiero llegar lo mejor posible a la gira de Europa. Es un aprendizaje. Estoy viajando con mi preparador físico, hago prevención de lesiones”, indicó.



