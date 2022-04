La tenista colombiana Camila Osorio tuvo un estreno con victoria en el torneo de dobles de la Copa Colsanitas de Bogotá.

Cayó el telón de la primera jornada del cuadro principal de la Copa Colsanitas presentada por Zurich, y la encargada de ponerle punto final fue Camila Osorio, quien debutó en la competencia de dobles al lado de la brasileña Beatriz Haddad-Maia.

Victoria sólida

Las suramericanas se anotaron una importante victoria tras vencer por 7-6(2), 2-6 y 10-1 a la dupla de la francesa Elixane Lechemia y la estadounidense Ingrid Neel, campeonas defensoras.



En busca de las semifinales, la pareja colombo-brasileña se medirá a la griega Valentini Grammatikopoulo y la rusa Amina Anshba en un partido a desarrollarse en la jornada del miércoles o el jueves.

Osorio fue la única anfitriona con triunfo en esta jornada, pues la pareja de María Fernanda Herazo y Yuliana Lizarazo superó por 1-6, 6-2 y 11-9 a las húngaras Panna Udvardy y Jani Reka-Luca.

Programación martes 5 de abril 2022

Cancha Central



10:00 a.m. [6] A. K. Schmiedlova (SVK) Vs. [WC] Y. Lizarazo (COL)

No antes 12:00 p.m. [1] C. Osorio (COL) Vs. Y. In-Albon (SUI)

A seguir. [4] P. Udvardy (HUN) Vs. D. Yastremska (UKR)

No antes 4:00 p.m. R. Jani (HUN) Vs. [2] B. Haddad Maia (BRA)



Cancha N°2



10:00 a.m. [WC] Y. Monroy (COL) Vs. E. Gorgodze (GEO)

A seguir. E. Avanesyan Vs. [8] H. Dart (GBR)

A seguir. P. Ormaechea (ARG) Vs. I. Bara (ROU)

No antes 3:00 p.m. [1] N. Dzalamidze / S. Santamaria (USA) vs S. Errani (ITA) / A. Krunic (SRB) Cancha N°3





10:00 a.m. A. Krunic (SRB) vs K. Rakhimova

A seguir. [7] A. Sharma (AUS) vs [Q] S. Lamens (NED

A seguir. [Q] I. Oz (TUR) vs [Q] D. Seguel (CHI)

No antes 3:00 p.m. A. Sharma (AUS) / A. Sutjiadi (INA) vs R. Peterson (SWE) / A. K. Schmiedlova (SVK)





