¡Cabal y Farah, a las semifinales del US Open!

La pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah venció este miércoles por un doble 6-4 a al británico Luke Bambridge y al japonés Ben McLachlan y así logró avanzar a las semifinales del US Open.

El primer set fue sólido para los colombianos. Quebraron en el tercer 'game' del juego, gracias a unas devoluciones precisas desde el fondo de la cancha de Farah. El tenista colombiano sabía que había que ser muy atacantes a la hora de la primera devolución y siempre su drive fue bien impulsado.

A ese buen momento de Farah se sumó que el británico Bambridge no estuvo bien con su saque y le dio mucha ventaja a los colombianos y cometió dobles faltas increíbles, que no estaban en el libreto.



Cabal también se comportó muy bien siendo el apoyo de Farah. Corrió a lo ancho de la pista y en la red siempre estuvo presto a definir con precisos smash. La dupla nacional no tuvo problema para llevarse la manga 6-4.

🤜🤛 Chóquelas porque el primer set es nuestro@juanscabal & @RobertFarah_ ganan el primer parcial por 6-4 ante Bambridge/McLachlan 🇬🇧🇯🇵, en cuartos de final del #USOpen.📹 @ESPNPLAY pic.twitter.com/hqZ74vD0rs — Fedecoltenis (@fedecoltenis) September 4, 2019

El segundo set fue más apretado. El británico y japonés ajustaron en los detalles que fallaron en la primera manga. Cerraron, desde la malla, bien esos espacios que dieron por los que los colombianos metían sus precisas devoluciones.



Y cuando estaban 4-4, la potente devolución de Farah volvió a aparecer para quebrar en un momento decisivo del partido y así llevarse el partido por un doble 6-4 y meterse en las semifinales del US Open, defendiendo lo que habían hecho el año pasado.



DEPORTES