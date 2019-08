Cabal y Farah, por un brillante comienzo en el US Open

La pareja sensación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la dupla que se puso la corona británica al consagrarse campeona en Wimbledon, la número uno de la clasificación mundial; los mejores de la temporada, con un cupo asegurado en el Masters de Londres, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ahora buscan conquistar al público neoyorquino y ganar su segundo torneo de grand slam en el US Open, que empieza mañana. Son superfavoritos.

Para este US Open, torneo en el que el año pasado llegaron a las semifinales, en las que perdieron contra los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock, Cabal y Farah (Col-sanitas) tienen la motivación de venir jugando a un muy alto nivel y de ser los número uno del mundo. Además, llegan en buenas condiciones a una superficie en la que saben desarrollar su juego ofensivo a un muy alto nivel.



“Este nuevo US Open lo afrontamos igual que cualquier torneo, con el mismo profesionalismo, con las mismas ganas de salir adelante, de ganar el torneo. Hemos trabajado muy bien durante esta semana para llegar de la mejor forma, tanto tenística como físicamente”, le dijo Cabal a EL TIEMPO.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Foto: Tomada de Instagram: @jscabal

Sobre pista dura, Cabal y Farah han ganado los títulos de Winston-Salem (Estados Unidos), en 2014, y en Moscú (Rusia), en 2016. También han sido finalistas en Brisbane (Australia), Miami (Estados Unidos), en 2014; en Tokio (Japón), en 2015; en el Abierto de Australia 2018, en Sídney, en 2019, y dos veces en Cincinnati (2018 y 2019).



Aunque no es la superficie ideal de ellos como pareja, pues llevan 11 títulos ganados en la tierra batida, se coronaron campeones en la hierba de Wimbledon, superficie que más se asemeja a la pista dura, en la que alcanzaron la final del Abierto de Australia. Han evolucionado de la mejor manera. Ahora, en el US Open esperan un mismo rendimiento.



Al último grand slam de la temporada llegan con una semana llena de fuerte trabajo, después de haber sido finalistas en el Masters de Cincinnati, que perdieron.

“Llegamos muy bien. Hicimos una gran semana en Cincinnati, que nos da mucha confianza y una semana libre para enfocar mucho el trabajo físico y tenístico pensando en el US Open; trabajamos casi tres o cuatro horas diarias para llegar de la mejor forma a Nueva York. Estamos muy enfocados y con la meta clara. Vamos día tras día”, añadió Cabal.

Cabal y Farah. Foto: AFP



El tenista colombiano no se salió de su línea y espera ir partido tras partido para buscar el título, pero cada encuentro lo lucharán como una final. “Vamos a ir partido por partido, enfocarnos en esa premisa. Enfocarnos en el cuadro que nos toque; es un privilegio ser los número uno, y eso da una motivación extra”, comentó.



En este grand slam, uno de los rivales más fuertes será el calor. Habrá jornadas bajo muchos grados centígrados y con una humedad del 70 por ciento, y eso hace que el desgaste de los competidores sea mucho más alto. Por eso era muy importante hacer un buen acondicionamiento físico y una aclimatación adecuada a fin de evitar problemas musculares.



“Estamos muy emocionados con este reto. Llevamos varias semanas jugando en cancha dura, y exactamente por eso hacemos una gira de preparación para llegar completamente acostumbrados a las nuevas condiciones, que son cancha dura y mucho calor. Las canchas son más o menos rápidas”, aseguró Robert Farah. Él no habló de rivales, pero sí de cómo deben afrontar el torneo para levantar la corona.

“Toca jugar bien. Obviamente, para sacar ventaja en esta superficie debemos sacar bien, pegar bien, devolver bien las primeras voleas; y si decidimos quedarnos atrás, hay que hacer un buen segundo tiro una vez entre la devolución”, dijo.



Cabal y Farah tienen como misión el título del US Open y van, como cantó Frank Sinatra, “por un brillante comienzo en la vieja New York, Neeew Yooork”.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4