Malas noticias para Cabal y Farah en el torneo de Hamburgo

La pareja conformada por los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se retiró del torneo de tenis de Hamburgo en primera ronda.

Los colombianos enfrentaban este martes al francés Jean-Julian Roger y al rumano Horia Tecau, cuando finalmente optaron por retirarse del partido por una molestia de Cabal.



El partido iba 6-6 en el primer set y se jugaba el tie break, con ventaja para Roger y Tecau por 6-0.



Cabal había comenzado el partido a pesar de haber sentido molestias en los abductores, y luego la intensidad del juego le impidió seguir en competencia.



El retorno al juego tras la cuarentena por la pandemia de covid-19 no ha sido bueno para la pareja colombiana, que no pudo retener el título en el US Open ni tampoco en el Masters 1000 de Roma.



