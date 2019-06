Cabal y Farah quieren el título de Wimbledon

Pasó la efervescencia del título en el ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra), en el que se demostró que se ha evolucionado en todas las superficies y en donde se demuestra que se es capaz de pelear sobre cualquier superficie.

Polvo de ladrillo y pista dura son los lugares en donde se puede ganar sin ningún problema, pero sobre césped había una materia pendiente y ya Juan Sebastián Cabal y Robert Farah evolucionaron, ya dieron un salto de calidad.



Hoy en día son la mejor pareja de la temporada de la ATP, un premio que pocos tenistas logran. Comparativamente, es un premio que en la modalidad de individuales solo logran Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer; en los dobles es un merecimiento para los hermanos Mike y Bob Bryan, multicampeones del circuito.



Pero Cabl y Farah (Colsanitas) ha sido una dupla poderosa, que desde el 2016 ha

marcado una pauta. Luchan por títulos de torneos. No solo ganan los ATP’S 250, menores en el circuito, sino que también se han llevado campeonatos grandes, Maters 1.000 o pelear por títulos de los grandes torneos. Pero en el césped, una superficie que es complicada para cualquier jugador ya Cabal y Farah, ya demostraron que pueden pelear.

Una lucha

“La verdad es que fue un torneo muy bueno para nosotros, pudimos jugar a un alto nivel en césped, algo que no habíamos podido lograr ese nivel los años anteriores y da mucha confianza para llegar a Wimbledon. Tuvimos una buena semana de entrenamiento para el torneo, algo que ayudó bastante. Cada superficie es diferente, entonces obviamente pasto solo te dan dos tres semanas para acostumbrarte a él y la experiencia de todos estos años ha ayudado a llegar a un nivel y a entender la dinámica del juego en la superficie”, le dijo Cabal a EL TIEMPO, tras la primera victoria en pasto. El deportista colombiano aseguró todas las características para esta superficie es ser agresivo.



“Creo que lo más importante en pasto es devolver y sacar bien, toca estar bastante preciso más que en otras superficies en lo que es primer y segundo tiro, porque los puntos se vuelven un poco más cortos. Devolver es un poco más complicado que en arcilla. Entonces si se logra poner muchas bolas en juego se le va a dificultar a los rivales y en pasto es de tomar más riesgos, de tratar de desequilibrar más a la otra pareja, ya que no existen tantos peloteos”, dijo Cabal.



Farah fue un poco más allá y con miras al Abierto de Wimbledon, la próxima estación de sus carreras, y habló de lo que había que mejorar.



“Creo que lo más importante en pasto es devolver y sacar bien, toca estar bastante preciso más que en otras superficies en lo que es el primer y el segundo tiro, porque los puntos se vuelven un poco más cortos”, señaló el caleño.



Y agregó: “Devolver es un poco más complicado que en arcilla. Entonces si se logran poner muchas bolas en juego se le va a dificultar a los rivales y en pasto es de tomar más riesgos, de tratar de desequilibrar más a la otra pareja, ya que no existen tantos peloteos”.



Cabal retomó la charla y, de frente, se refirió a Wimbledon, torneo en el que tiene mucha confianza en llegar lejos.



“Wimbledon siempre ha sido un grand slam que hemos podido jugar a un gran nivel. Desde el momento en el que uno llega tiene más ritmo sobre esta superficie, pero creo que este año vamos con mucha confianza, pues obtener la victoria en el torneo de Eastbourne, antes de este grande, pues es altamente satisfactorio. La verdad es que estamos muy emocionados por afrontar este reto”, aseguró Cabal. La pareja colombiana espera consagrarse en uno de los certámenes emblemáticos del tenis.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4