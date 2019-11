Golpe fulminante para Cabal y Farah en el Torneo de Maestros

La pareja de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sufrieron un nuevo golpe en el Torneo de Maestros, luego de perder este miércoles por 2-6, 7-5, 8-10 contra el holandés Jean-Julien Rojer y al rumano Horia Tecau.

El primer set fue de una desconcentración total para la dupla colombiana. Cabal estuvo muy errático con su saque, cometiendo siempre una primera falta y dejando la pelota muy corta y viva para que Rojer y Tecau pudieran definir sin ningún problema.



Fue así como Cabal vio cómo le quebraron su saque cuando la primera manga iba 2-1 a favor de los europeos. Tecau estaba muy efectivo con sus tiros cruzados, mientras que Rojer estuvo muy atento en la red para poder definir.

Juan Sebastián Cabal, tenista colombiano. Foto: AFP

Además, Farah no estuvo certero con sus devoluciones. Tuvo mucho problema para poder encontrar el golpe y no estaba fino. Dejaban una imagen de no estar sincronizados ni jugando con la armonía que les llevó a ganar Wimbledon y el US Open.



Al final, bastaron 28 minutos para que Rojer y Tecau se llevaran el primer por 6-2, dejando bastantes baches en el juego de los colombianos, que veían cómo se les estaba yendo el partido de a poco.

El segundo set fue mucho más apretado. Desde el inicio Cabal y Farah corrigieron la agresividad y precisión, que los tenía abajo en el partido para poder ponerse más mano a mano contra sus oponentes. Cada punto ganado se gritaba como si se hubiese ganado una guerra. La estimulación psicológica fue muy importante.



Con el set 4-4 estaban al saque Rojer y Tecau estuvieron en problemas para cerrar el punto. Farah estuvo certero en sus devoluciones y tuvieron punto de quiebre. Sin embargo, Rojer mejoró en su primer saque y pudieron salir de problemas.



El coraje de los colombianos era más alto que su mismo juego. De alguna forma debían levantar el encuentro y salir del mar de nervios que los estaba consumiendo y fue cuando apareció la derecha de Farah. Una tremenda devolución paralela dio oportunidad de quiebre y una motivación para Cabal que confirmó esa ruptura del saque de los europeos.



Esos estados mentales de plena euforia fueron precisos para que Cabal le diera la vuelta a un primer set para el olvido y ajustara su saque y así cerrar la segunda manga a su favor por 7-5.



Ya en el match tiebreak, en donde cualquier error cuesta la vida misma, Cabal y Farah no pudieron levantar el nivel de juego y las angustia, junto a la presión terminaron demoliendo las aspiraciones de los colombianos, que perdieron 8-10.



