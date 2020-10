Nada que ganan un título: Cabal y Farah perdieron la final de Cerdeña

Este 2020 para los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ha sido extraño, gris y sin éxito. Este sábado perdieron por 3-6, 4-6 la final del ATP 250 de Cerdeña, Italia, contra el neozelandés Marcus Daniell y el austríaco Philipp Oswald y completaron 13 meses sin conquistar un título.

El partido dejó un tema muy claro: Cabal y Farah no son los mismos del año pasado que los llevó a ganar, entre otros, los títulos de Wimbledon y el US Open.

En su segunda final en este atípico 2020, pasado por la pandemia del coronavirus, ya había perdido la final del ATP 500 de Acapulco. Desde el 6 de septiembre del 2019, fecha en la que ganaron el US Open, no levantan un trofeo, acumulando un año, un mes y 12 días sin títulos, tiempo bastante prolongado para los número uno del mundo en la modalidad de dobles.



Además, este sábado se cumplía un año de la publicación del polémico audio, al que tuvo acceso EL TIEMPO, en el que le explicaban a Nicolás Mejía por qué lo sacaban de la nómina de convocados de Colombia para las finales de la Copa Davis, que se disputaron en Madrid. Desde ahí no volvieron a ganar.



Preocupación

El partido de este sábado contra Daniell y OSwald dejó unas certezas claras y es que ni Cabal ni Farah han encontrado el nivel de competencia y siguen perdiendo por errores claros.



En el caso de la final del ATP 250 de Cerdeña, la responsabilidad es compartida. A Cabal le quebraron dos veces el saque, mientras que a Farah se lo rompieron una vez.



En una final de un torneo pequeño, que no estaba en los planes, siendo los número uno del mundo no se podía perder por errores propias contra una pareja inferior.



Físicamente ya están bien, pero están cometiendo errores individuales que los lleva a perder partidos. Desde el regreso del circuito profesional, su mejor resultado fueron las semifinales de Roland Garros, torneo en el que se pensó ya se habían reencontrado con su mejor versión.



Esta derrota puede llegar a costarles a Cabal y Farah en su intento de clasificar al Torneo de Maestros. Hoy en día están en el noveno puesto de este listado - solo clasifican las ocho mejores parejas de la temporada - con 1350 puntos, pero podrían ser superados por Melzer y Vasselin si ganan el ATP 500 de San Petersburgo.



Para Cabal y Farah viene el ATP 250 de Amberes (Bélgica, el ATP 500 de Viena (Austria) y el Masters 1.000 de París. ¿Les alcanzará?



DEPORTES