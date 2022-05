En la primavera italiana no hubo ningún florecimiento colombiano.



Este jueves, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en su partido de segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, contra la dupla conformada por el estadounidense John Isner y el argentino Diego Schwartzman, en la instancia en la que vienen fallando desde hace más de dos años y medio: el super tie-break.

Los caleños no tuvieron su mejor partido y terminaron sellando un marcador de 3-6 6-3 y 10-12 frente a la exótica pareja del gigante norteamericano, de dos metros y ocho centímetros, y el argentino, de escasos uno y setenta.



En el compromiso de esta mañana, Farah se vio bastante impreciso desde el fondo de la cancha. Por su parte, Cabal estuvo más firme en su servicio. Sin embargo, no hubo sinergia.



De los 33 compromisos que han dirimido en super tie-break en los 980 días pasados, Cabal y Farah han perdido 22. Este año han sido siete derrotas en diez fases de desempate. Las más significativas, las dos anteriores a la de este jueves: las finales de Montecarlo y Madrid. Ahora Roland Garros se presenta como el torneo en el que esperan volver a figurar en las competencias de categoría, después de dos años y medio sin hacerlo.



Osorio, en la lógica

Camila Osorio, en la Copa Colsanitas. Foto: César Melgarejo/ CEET

Como dictaba la lógica, Camila Osorio se despidió este miércoles de Roma tras caer en segunda ronda ante la bielorrusa Victoria Azarenka, la ex número 1 que viene recuperando confianza luego de su retiro temporal. La cucuteña estuvo muy imprecisa en su servicio, como en la Copa Colsanitas, y se marchó con su primera victoria en un Masters 1.000 (primera ronda, sobre Lucia Broncetti).



Lo importante para Osorio es seguir sumando juegos sin que aumente el historial de lesiones de su pierna izquierda. En el WTA 250 de Estrasburgo (Francia), que empieza este fin de semana, deberá jugar la qualy por no haberse inscrito a tiempo. Después viene su gran objetivo: Roland Garros, ‘el torneo’ para ella en este 2022.



