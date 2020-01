¿Podrían perder Cabal y Farah el número uno de la clasificación ATP?

No ha sido un buen inicio de año para la pareja número uno de la clasificación mundial de la ATP, conformada por los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Primero tuvieron que bajarse del ATP 250 de Adelaide y este martes se confirmó que no harán dupla en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por el retiro de Farah por motivos personales.

Esta serie de inconvenientes, primero de Cabal y ahora de Farah, les podría generar problemas en la clasificación mundial a los colombianos, que el año pasado supieron vivir un año de ensueño con la conquista de Wimbledon y el US Open.



La clasificación de la ATP es la lista que se realiza de los mejores tenistas en categorías individual y dobles. Se define como el método histórico objetivo basado en méritos para determinar la aceptación y siembra en todos los torneos para individuales y dobles. Abarca los resultados de las 52 semanas previas y se actualiza aproximadamente 45 veces cada año.



Le puede interesar: (Farah no jugará el Abierto de Australia por motivos personales).



Cada año, los tenistas deberán defender los puntos conseguidos el año inmediatamente anterior. Para hacer esta defensa deberán igualar la actuación de los torneos de hace un año y para ganar puntos habrá que superar las instancias alcanzadas.



En ese sentido, lo primero que hay que decir es que la baja del ATP 250 de Adelaide, Australia, hizo que no pudieran defender los 150 puntos conseguidos en el 2019 cuando alcanzaron las semifinales del ATP de Sídney.



Ahora, el año pasado, Cabal y Farah no tuvieron un buen Abierto de Australia al perder en la primera ronda y no defender la final que consiguieron en el 2017, por lo que cualquier ronda que avanzaran era ganancia para ellos.



Los tenistas colombianos sí podrían perder el número uno del mundo de la clasificación de la ATP con el tenista francés Nicolás Mahut, quien está en el tercer puesto de este listado, siguiéndolos muy de cerca.



A Mahut le bastaría con alcanzar la final del Abierto de Australia para montarse en el primer puesto de este listado. El francés tiene 7.180 puntos, mientras que los colombianos 8.170. La idea de Cabal es encontrar una pareja para este Grand Slam y así mantenerse en competición y avanzar lo más lejos posible para no ceder el número uno.



Esta baja de Farah puede costarles caro a los colombianos en sus intenciones de mantenerse como los número uno del mundo y seguir cosechando grandes triunfos ahora en el 2020.



DEPORTES