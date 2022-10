Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutan este martes en el ATP 500 de Viena contra los argentinos Máximo González y Francisco Cerúndolo (12 m., Star+), con la obligación de defender el título del 2021 –el último que han conseguido en su carrera– para acercarse al objetivo de llegar a las Finales de la ATP, evento en el que tan solo participan las ocho mejores parejas del mundo.

En el cierre de un año marcado por su irregularidad, los doblistas tienen en vilo su presencia en el también llamado Torneo de Maestros. En el listado de la clasificatoria están a 365 puntos de los actuales últimos clasificados el alemán Tim Pütz y el neozelandés Michael Venus, Cabal y Farah, además de estar obligados a revalidar su trofeo en Austria, deben tener una destacada presentación en el Masters 1.000 de París, el último torneo antes de las Finales, programadas para el 13 de noviembre en Turín (Italia).



Pronóstico reservado

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Foto: Al Bello. Getty Images- AFP

A lo largo de este 2022, los tenistas caleños han mostrado una mano de contrastes que no favorecen ningún pronóstico para el fin de temporada.



Luego de un comienzo oscuro en los primeros tres meses del año, los primeros bajo la batuta del argentino Mariano Hood, en los que no consiguieron pasar de una segunda ronda en seis torneos, Cabal y Farah lucieron quizá uno de sus mejores juegos de los últimos dos años en la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo. Sin embargo, su versión más prolífica no fue suficiente para adjudicarse el título.



Luego, en medio de otra buena presentación en polvo de ladrillo, con la final alcanzada en el Masters de Madrid, todo indicaba que la mala racha de más de un año y medio sin títulos de nivel llegaría a su fin. Sin embargo, la eliminación tempranera en el Masters de Roma y la inesperada despedida en el debut en Roland Garros alejaron cualquier asomo de esperanza en la primera mitad del año.



En la segunda parte de la temporada, lo más destacado para los doblistas ha sido su participación en los dos últimos grandes. En Wimbledon, con muestras de aparente fiabilidad, llegaron hasta las semifinales. En el US Open, superando Farah ciertas dificultades físicas, también se quedaron a un juego de pelear el título.



No obstante, el déficit que aparece hoy en la cuenta para llegar a las Finales se explica con su participación en los torneos de menor envergadura. En los únicos tres 250 disputados este año, su mejor presentación fue en la segunda ronda en Sídney. Y en los cinco de categoría 500, perdieron en dos primeras rondas y luego en tres segundas.



Calculadora en mano

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hablan de su estrategia. Foto: AFP

Sin formas de regresar en el tiempo, Viena y París son los únicos caminos de Cabal y Farah para llegar a Turín. Lo llamativo, de entrada, es que en el cuadro del torneo austríaco no están las parejas que podrían desbancar con sus triunfos; la de Pütz y Venus, la más cercana en la puja, entre ellas.



A diferencia de Cabal y Farah, el resto de candidatos a las Finales, con excepción de la de los australianos Nick Kyrgios Thanasi Kokkinakis, quienes no jugarán hasta Turín, están disputando el ATP 500 de Basilea.



Esa situación marca la primera parte del camino, pues sin forma de hacerles daño a sus rivales directos, Cabal y Farah deberían obtener los 500 puntos de revalidar el título en Viena. Esto, claro, esperando que Venus y Puetz no lleguen a instancias avanzadas en su torneo.



Lo malo para los colombianos es que dichos contendores, por ejemplo, tienen un cuadro asequible, en teoría, para llegar como mínimo hasta las semifinales. Razón por la cual la diferencia de puntos podría no ser tan significativa como se requiere.



Situación similar vivirían, por ejemplo, con los novenos en el ranquin, los italianos Fabio Fognini y Simone Boleli, quienes tienen chances de sumar al menos noventa puntos. Margen que aumentaría la escasa diferencia de 85 que existe con los colombianos hoy, pero que con tan poco por jugarse parece agigantarse.



Así las cosas, para entrar al selecto torneo en el que en 2018 y 2019 llegaron hasta las semifinales, los doblistas caleños deben cumplir la tarea de defender su título en Viena. Con eso, París, con todas las parejas en disputa reunidas y 1.000 puntos para el ganador, podría representar la batalla final. Si no, las cuentas no saldrán del papel.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

